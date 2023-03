Sind Gemeinden zu teuer versichert? Das sagt Versicherungsexperte

Rheintal Sind Gemeinden zu teuer versichert? Versicherungsexperte übt Kritik Die Rheintaler Gemeinden betreiben den Versicherungspool Rheintal. Der Widnauer Versicherungsexperte Alex Pfister beklagt die Intransparenz des Pools und einen langjährigen Interessenkonflikt des Brokers. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Gemeinden sind gegen vieles versichert, zum Beispiel gegen Unfälle mit eigenem beteiligtem Fahrzeug, gegen Unfälle von Mitarbeitenden und vieles mehr. Bild: Gert Bruderer

Die Rheintaler Gemeinden, die dem Pool angeschlossen sind, erhalten bessere Konditionen als eine einzelne Gemeinde, die Versicherungsverträge abschliesst. Doch es fragt sich, ob die Gemeinden nicht noch besser fahren könnten (und seit vielen Jahren hätten fahren können). In den eineinhalb Jahrzehnten seit Bestehen des Pools ist nie eine Ausschreibung der von den Gemeinden eingekauften Brokerdienstleistungen erfolgt.

Bei der Gründung des Pools im Jahr 2007 spielten die Widnauer Gemeindepräsidentin Christa Köppel und der damalige Oberrieter Gemeindepräsident Walter Hess eine massgebliche Rolle. Widnau arbeitete schon zuvor mit dem Broker zusammen, der sodann auch den Versicherungspool Rheintal betreute. Anfangs waren die Personenversicherungen integriert, später kamen weitere Versicherungen (z.B. für Gebäude und Fahrzeuge) dazu.

In Altstätten ist eine Klärung im Gange

In Altstätten hat die von Alex Pfister kontaktierte städtische Geschäftsprüfungskommission den Stadtrat erst kürzlich mit der Klärung beauftragt, ob eine Ausschreibungspflicht bestanden hätte. Im Fokus steht auch die Vergütung für den Broker, also den Auftragsvermittler zwischen dem Rheintaler Versicherungspool und den Versicherungsgesellschaften.

Eine Frage ist zudem, ob der Broker allenfalls eine zu grosse (dem Aufwand nicht angemessene) Entschädigung für seine Arbeit erhalten hat. Diese Arbeit besteht im Wesentlichen im Einholen und Vergleichen von Angeboten und im Weiterleiten von Schadensmeldungen.

Altstättens Stadtpräsident Ruedi Mattle stellt Antworten für später in Aussicht. Die Abklärungen seien weit fortgeschritten und würden in Kürze im Stadtrat behandelt. Die Ergebnisse würden anschliessend der Geschäftsprüfungskommission mitgeteilt.

Abrechnungen rudimentär

Ob der Versicherungsbroker den Gemeinden jenen Teil der Courtagen, die mehr als seinen Aufwand decken, zurückzahlen müsste, ist eine grundlegende Frage. Ihr liegt nicht Misstrauen zugrunde, sondern das Recht der Versicherten (in diesem Fall der Gemeinden), jenen Teil der Courtagen zurückzuerhalten, die allenfalls über den Aufwand des Brokers hinausgehen.

Courtagen sind Vermittlungsgebühren, die der Broker von den Versicherungsgesellschaften als Zwischenhändler bekommt. Wie Broker entschädigt werden, hat erst kürzlich der Schwyzer Ständerat Alex Kuprecht – ganz grundsätzlich – in der Fernsehsendung «Arena» vom 3. März im Zusammenhang mit dem Thema berufliche Vorsorge so auf den Punkt gebracht: Entweder werde ein Broker nach seinem Aufwand bezahlt. Oder der Broker beziehe eine jährliche Courtage – und jener Teil, der über dem Aufwand liege, fliesse an den Auftraggeber zurück.

Den in Widnau lebenden Alex Pfister stört, dass die Gemeinde Widnau, aber auch die anderen Pool-Gemeinden sich stets mit rudimentären Abrechnungen des Brokers begnügt hätten. Eine systematische Aufwanderfassung sei nie vorgenommen worden. Ebenso wenig habe jemals eine allfällige Courtagen-Rückforderung durch die Gemeinden zur Debatte gestanden.

Alex Pfister Bild: Benjamin Manser (25. Februar 2019)

Pfister ist selbst ein Versicherungsexperte (mit branchenbezogenem Executive Diploma in Insurance Management HSG) und verfügt über eine 27-jährige Berufserfahrung. Ihm deshalb ein Eigeninteresse zu unterstellen, wenn er mit Blick auf den Versicherungspool Transparenz fordert, stünde im Widerspruch zu einer Aussage des kantonalen Departements des Innern.

Pfister hatte sich mit seinem Anliegen ans Departement gewandt. In dessen Entscheid vom 27. Mai 2020 ist zu lesen: Die Klärung der Frage, ob der Verzicht auf die Rückforderung der Courtagen rechtlich zulässig ist, «liegt im öffentlichen Interesse».

Unbestreitbar ist der Interessenkonflikt des Brokers. Dieser gehörte viele Jahre dem Widnauer Gemeinderat und gleichzeitig dem Verwaltungsrat der «Brokerfirma» an. Am 26. September 2000, während seiner Amtszeit, wohnte er einer Sitzung des Gemeinderates bei, an der das (vor der Pool-Gründung auf Widnau beschränkte) Mandat des Versicherungsvermittlers mit einem entsprechenden Beschluss auf die Versicherungen der Schulgemeinden ausgeweitet wurde. Tags darauf unterzeichnete dieser Vermittler die Mandatsvereinbarung.

Wie es im Entscheid des Departements des Innern heisst, war der Broker «laut Sitzungsprotokoll des Gemeinderates anwesend und trat nicht in den Ausstand.» Er habe so die Ausstandsregeln verletzt. Weil die Mandatsvereinbarung «aber nun schon einige Jahre nach dem Ausscheiden» des betreffenden Gemeinderatsmitglieds aus dem Gemeinderat weitergeführt werde, «kann vorliegend von einer Heilung der Ausstandspflichtverletzung ausgegangen werden», hielt das Departement des Innern 2020 fest.

Als letztes Jahr im Zusammenhang mit der Widnauer Gemeindepräsidentschaftswahl eine Podiumsveranstaltung stattfand und (der letztlich gewählte) Bruno Seelos sagte, ihm sei wichtig, auf die Bevölkerung zu hören, ergriff Alex Pfister das Wort. Mit Bezug auf den Versicherungspool kritisierte Pfister die Haltung des bisherigen Bernecker Gemeindepräsidenten Seelos, der im letzten Jahr als Präsident der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidierender (und Pool-Verantwortlicher) keine Notwendigkeit sah, die Rückforderung von Courtagen zu prüfen.

An der gleichen Versammlung erhob sich schliesslich der betroffene Broker und verstieg sich, während Pfister sprach, zu der Aufforderung: «Stellt ihm das Mikrofon ab.»

Schliesslich Anzeige gegen Widnau eingereicht

Alex Pfister befasst sich bereits seit dem Jahr 2012 mit der Sache. Seines Erachtens sollten die dem Pool angeschlossenen Rheintaler Gemeinden um das bestmögliche Preis-/Leistungsverhältnis bemüht sein, weil dies im Interesse der Steuerzahlenden liege. Pfister hat nichts gegen die Pool-Idee, ist aber der Auffassung, die Dienstleistung sei von Zeit zu Zeit neu zu prüfen.

2016 wandte sich Alex Pfister ans Amt für Gemeinden, unter anderem weil damals die Krankentaggeldversicherung des Pools stark erhöht wurde, eine Ausschreibung und somit eine Überprüfung der Marktpreise aber ausblieb. Das Amt für Gemeinden verwies im Wesentlichen auf die Gemeindeautonomie.

Am 15. Februar 2019 reichte Alex Pfister beim gleichen Amt eine Anzeige gegen die Gemeinde Widnau ein; er beklagte mangelnde Transparenz und äusserte den «Verdacht von Interessenkollisionen». Weil seine Bemühungen nichts fruchteten, wandte er sich mit einer aufsichtsrechtlichen Anzeige ans kantonale Departement des Innern. Hierbei ging es um den Verzicht der Gemeinde Widnau auf die Rückforderung von Courtagen gegenüber dem Versicherungsvermittler.

Kantonales Departement beanstandete nichts

Das Vertragsmodell, wie Widnau (und der Versicherungspool) es handhabt, ist vom Departement des Innern aufsichtsrechtlich nicht beanstandet worden. Das Departement hielt in seinem Entscheid vom 27. Mai 2020 fest, dass die Politische Gemeinde Widnau über die Höhe der Courtagen hinreichend aufgeklärt sei und die Berechnungsparameter kenne.

Die Gemeinde Widnau selbst schrieb allerdings am 8. Juli 2022 in einem Brief an Alex Pfister, dass «aufgrund des Mandatsvertrages eine aufwandorientierte Abrechnung weder für die Politische Gemeinde Widnau noch für eine andere einzelne Institution des Versicherungspools existiert und auch nicht erstellt» werde.

Pfister sieht sich durch Basler Urteile bestätigt

Alex Pfister meint, das Departement des Innern habe der Gemeinde Widnau nicht Recht gegeben, sondern sei bloss auf seine Anzeige nicht eingetreten und habe somit Versäumnisse des Amtes für Gemeinden gedeckt. Seine Argumentation sieht Alex Pfister durch einen Entscheid des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 30. Oktober 2014 sowie des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 18. November 2015 gestützt.