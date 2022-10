Rheintal «Seine Krankheit hat ihm die Kraft genommen»: Alt Nationalrat Thomas Ammann ist im Alter von 58 Jahren gestorben Der frühere Gemeindepräsident von Rüthi und Alt Nationalrat Thomas Ammann ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Ein Sprecher der Familie bestätigt dies auf Anfrage. Jetzt kommentieren Aktualisiert 18.10.2022, 19.23 Uhr

Das Bild zeigt Thomas Ammann an der Hauptversammlung des HEV Oberrheintal anlässlich der Rhema im April dieses Jahres. Bild: mt

Am Sonntag, 16. Oktober, ist Thomas Ammann zu Hause in Rüthi gestorben. Dies teilt seine Familie in einem Communiqué mit. «Seine Krankheit hat ihm die Kraft genommen», heisst es darin.

Thomas Ammann war ein leidenschaftlicher Politiker. 1996 wurde der gebürtige Oberrieter und Bankleiter zum Gemeinde­ammann von Rüthi gewählt. 20 Jahre, bis nach seiner Wahl in den Nationalrat, stand er der Gemeinde vor. Nationalrat war er eine Legislatur lang, von Ende 2015 bis Ende 2019. Er gehörte auch der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates an.

Während seiner Zeit als Gemeindepräsident war Ammann von 2000 bis 2016 auch Kantonsrat. Hier hatte er bedeutende Funktionen inne. Im Besonderen war er im Amtsjahr 2008 – 2009 Kantonsratspräsident. Ab 2011, bis zum Rücktritt als Kantonsrat nach seiner Wahl in den Nationalrat, gehörte er als Präsident der CVP-Fraktion noch während mehrerer weiterer Jahre dem Kantonsratspräsidium an.

Besonders eingesetzt hat sich Thomas Ammann für die ländlichen Regionen, für Anliegen der Gemeinden, für den Service public und den öffentlichen Verkehr, namentlich auch für den Doppelspurausbau der Bahnlinie im Rheintal, die nun realisiert wird.

Als Försterssohn lag Ammann auch die Waldwirtschaft am Herzen. So präsidierte er etwa den Waldwirtschaftsverband St.Gallen-Liechtenstein. Er engagierte sich noch in den Vorständen verschiedener weiterer Organisationen und Verbände unter anderem im Spitexverband St.Gallen und beider Appenzell, im Personalverband transfair, im Postagenturverband, im Verwaltungsrat der Bus Ostschweiz AG, im kantonalen Schützenverband oder auch im kantonalen und im Oberrheintaler Hauseigentümerverband. Und nicht zuletzt machte er sich für das Gewerbe in der Region stark, insbesondere seit 2016 als Verwaltungsratspräsident der Rhema.

Mit seiner Herzlichkeit, seiner Grosszügigkeit und seinem Humor habe Thomas Ammann viele Menschen in Rüthi, im Rheintal, im Kanton und im ganzen Land begeistern und motivieren können, schreibt seine Familie in ihrer Medienmit­teilung. Und die Familie selbst habe er mit seiner Liebe und Unterstützung in allen Situationen geprägt. Thomas Ammann hinterlässt seine Ehefrau Gabi sowie vier erwachsene Kinder und drei Grosskinder. (mt)

Hinweis: Der Trauergottesdienst findet am 28. Oktober in der Pfarrkirche Rüthi statt.

