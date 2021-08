St.Gallischer Kantonalschützen: Rheintaler räumen bei Matchtag ab

Rheintal Rheintaler Schützen glänzen am kantonalen Matchtag: In einer Kategorie besetzen sie das ganze Podest Am vorigen Samstag fand der kantonale Matchtag des St.Gallischen Kantonalschützenverbands statt. 104 Schützen gaben dabei ihr Bestes, darunter auch einige Rheintaler. In einer Kategorie mit 17 Teilnehmenden ging sogar der ganze Medaillensatz ins Rheintal. 25.08.2021, 05.00 Uhr

Ein ganzer Medaillensatz für das Rheintal (von links): Hansruedi Götti (Silber), Josef Kläger (Gold) und Reto Heeb (Bronze). Bild: PD

Am letzten Samstag führte der St.Gallische Kantonalschützenverband in Wil den kantonalen Matchtag durch. Es gab acht Gewehrkategorien über 300 Meter, dabei waren 66 Teilnehmende. In den Pistolenkategorien über 50 und 25 Meter waren 38 Sportler dabei. Die 104 Schützinnen und Schützen hatten sich am Kantonalmatch 2021 für diesen Matchtag qualifiziert.