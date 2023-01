Tageskarten Rebstein: Verkauf wird eingestellt

Rheintal Rebstein hat Tageskarten bis am 30. Juni – danach stellt die Gemeinde den Verkauf ein Die erste Gemeinde im Rheintal teilt mit, dass der Verkauf der Gemeinde-Tageskarten für den öffentlichen Verkehr eingestellt wird, auch in anderen Gemeinden läuft das Angebot aus. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Seit 20 Jahren bietet die ÖV- Branchenorganisation Alliance Swiss Pass in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Städteverband und dem Schweize­rischen Gemeindeverband die Tageskarte Gemeinden an. Seither können Einwohnerinnen und Einwohner über ihre Gemeinde bzw. Stadt ein Tages- Generalabonnement (GA) für zwischen 40 und 45 Franken lösen.

Buchungstool der Stadt Altstätten, wo die Tageskarte noch bis Ende Jahr angeboten wird. Screenshot: ys

Ab nächstem Jahr gibt’s ein neues Angebot

Auch alle Rheintaler Gemeinden sowie die Städte Altstätten und Rheineck bieten diese Tageskarten an. Im Oktober 2020 kündigte Alliance Swiss Pass an, dieses Angebot per Ende 2023 einzustellen.

Als erste Rheintaler Gemein­de hat nun Rebstein mitgeteilt, dass die Tageskarten noch bis am 30. Juni verkauft werden. Auch in den anderen Gemeinden läuft dieses Angebot im Verlauf des Jahres aus. Einige wie Altstätten, Widnau und Berneck werden die Gemeinde-Tageskarten bis zum Ende, am 31. Dezember, anbieten.

Ab dem 1. Januar 2024 wird es eine neue Lösung geben, die sich gemäss Thomas Ammann, Mediensprecher der Alliance Swiss Pass, «mehr oder weniger an die Tageskarten anlehnt und sicher auch digital verfügbar sein wird». Ein entsprechender Vorschlag werde zurzeit geprüft und vermutlich noch im Ver­-lauf des Frühjahrs bekannt gegeben. Die Gemeinden und Städte können dann entscheiden, ob sie die Nachfolgelösung anbieten.

Der Absatz der Tageskarten sank im Corona-Jahr 2020

Die Gemeinde-Tageskarten waren und sind sehr beliebt, wie auch ein Blick auf die Buchungstools auf den Websites der Gemeinden und Städte zeigt. Bis 2019 betrug die Auslastung gesamtschweizerisch 90 Prozent, im Corona-Jahr 2020 sank sie allerdings auf 60 Prozent.

Laut Ammann ist der Verkauf an die Gemeinden und Städte von 4500 Sets im Jahr 2019 auf 3500 Sets Mitte 2022 gesunken. Ein Set ist das, was die Gemeinde oder Stadt bestellen kann, es besteht aus 365 Tageskarten, eine für jeden Tag des Jahres.

