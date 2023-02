Oberriet: Katze nach sieben Monaten aus Haag zurückgekehrt

Rheintal Oberrieter Büsi nach sieben Monaten gerettet Büsi Bebi war mit der Familie nach Oberriet gezogen. Kurz darauf verirrte sich das Tier und gelangte bis nach Haag. Dank aufmerksamer Menschen konnte die Katze nach Monaten zu ihrer Familie nach Oberriet zurück. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Lang erhofftes Rendez-vous in Gams: Karin Koch war überglücklich, ihre Bebi nach über einem halben Jahr wiederzusehen. Bild: pd

Es waren schon fast zwei Wochen vergangen, seitdem Karin Koch, ihr Mann und ihre zwei Kinder, Hund und Katze von Appenzell nach Oberriet umgezogen waren. Für einen Teil der Familie war ein Umzug nichts Neues, so auch für die 15-jährige Familienkatze Bebi. «Bebi ist bereits zum vierten Mal umgezogen», sagt Karin Koch. Bis anhin hätte das Nachhause-Finden nach dem Umzug immer problemlos geklappt. Nach einer Woche im neuen Daheim durfte Bebi im vergangenen Juli deshalb auch das Haus verlassen. Sechs Tage lang klappte das gut, dann dauerte es sieben Monate, bis Bebi wieder in die Arme geschlossen werden konnte.

Trotz Anfeindungen blieb die Hoffnung bestehen

«Ich bin ums Haus und habe nach der Katze gerufen», erinnert sich Karin Koch an den Abend, als das Katzenbettchen leer blieb. Auch zwölf Stunden später war Bebi noch nicht daheim. In der Folge bereitete Karin Koch eine Vermisstmeldung vor und veröffentlichte diese in verschiedenen Medien. Zusätzlich hängten sie und ihre fünf- und siebenjährigen Kinder im Verlauf der Woche Plakate auf. Später kamen Ausfahrten hinzu. Aber alles blieb erfolglos. «Das machte besonders die Kinder sehr traurig», sagt Karin Koch.

Bei ihren Freunden fand Koch Unterstützung, im Internet zeigten sich Personen jedoch von der anderen Seite. In manchen Gruppen, wo sie ihre Vermisstmeldung veröffentlichte, wurde Koch aufs Schärfste verurteilt, weil ihre Katze nicht gechippt ist. «Menschen so Salz in die Wunde zu streuen, das ist für mich unverständlich. Und schon gar nicht in Tierfreundegruppen», sagt sie rückblickend. Trotzdem wollte sie das Gefühl, dass ihr Büsi zurückkommen wird, nie verlassen. «15 Jahre ist nichts passiert, das muss auch jetzt so sein», dachte sie sich über ein halbes Jahr lang.

Die Katze lag energielos unter einem Gebüsch

Karin Koch sollte recht behalten. Als zwei aufmerksame Angestellte aus dem Haag Center die Katze, die zu diesem Zeitpunkt bereits sieben Monate draussen war, unter einem Gebüsch beim Parkplatz erblickten, begann sich das Schicksal des 15-jährigen Tiers wieder zum Guten zu wenden. «Die Katze hob ihren Kopf und ich sah eine eiternde Wunde am Auge», sagt die Mitarbeiterin, die Bebi an dem Tag erblickte, auf Anfrage. Da sie selbst Katzen hat, habe sie gewusst, dass man mit solchen Verletzungen zum Tierarzt muss. Darum kontaktierte sie die lokal bekannte Katzenretterin Beate Rhyner aus Gams, die sich gleichentags auf den Weg nach Haag machte. Dort angekommen, bestätigten sich die Beobachtungen der Mitarbeiterin. Rhyner erinnert sich: «Die Katze war mager und die offene Wunde am Auge hat geeitert und übel gerochen.»

Kommissarin Zufall hatte ihre Finger im Spiel

Mit ein wenig Katzenfutter konnte sie den hungrigen Vierbeiner locken, einfangen und anschliessend zur Tierärztin bringen, die neben dem verletzten Auge einen bösartigen Tumor in der Backe feststellen musste. Da war klar, dass das Tier eingeschläfert werden muss. Wie lange die Katze noch leben könne, sei aber nicht einschätzbar gewesen.

Beate Rhyner nahm die Katze bei sich in der Cat-Box in Gams auf und publizierte eine Fundmeldung in verschiedenen Medien. Nicht einmal 24 Stunden später erreichte sie die Nachricht einer Zürcherin, die überzeugt war, das Tier einer Vermisstmeldung zuweisen zu können. Das Kuriose: Die Zürcherin hat keinerlei Bezug zum Tier, der Eigentümerin oder zu Rhyner. «Da muss es also Menschen geben, die das Verlangen haben, Tiere wieder zu den Eigentümern zu bringen. So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt die erfahrene Katzenretterin im Nachhinein.

Was für Koch zählt, ist die vertraute Umgebung

Freuen konnte sich ebenfalls Familie Koch aus Oberriet, als sie Rhyners Anruf erreichte. «Freudentränen sind geflossen», gibt Karin Koch etwas verlegen zu. Das lang erhoffte Wiedersehen in Gams sei ebenfalls sehr emotional gewesen.

Dass Bebi einen Tumor hat und irgendwann vermutlich eingeschläfert werden muss, machte ihrer Freude keinen Strich durch die Rechnung: «Wir alle sind einfach nur froh und dankbar, dass Bebi ihre verbleibende Zeit bei uns in einer vertrauten Umgebung verbringen kann.» Wenn es ihr zunehmend schlechter gehen sollte, werde man Bebi aber nicht leiden lassen, betont Koch. Bis es aber so weit ist, darf Bebi wohl noch reichlich Liebes- und Streicheleinheiten über sich ergehen lassen.

