Rheintal: Nach Credit Suisse Desaster wollen manche Bank wechseln

Rheintal Nach dem Desaster der Credit Suisse: Manche wollen die Bank wechseln Die Credit Suisse verschwindet nach 167 Jahren vom Finanzmarkt. Was sagen die Regionalbanken zum Desaster? Hansueli Steiger Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Die Räume der CS-Filiale in Altstätten stehen seit Ende Februar leer. Bild: Hansueli Steiger

Die älteren Semester dürften sich noch lebhaft an die rot-blau-weisse Mütze mit der Aufschrift «SKA/CS» erinnern, an der man in den Skilagern nicht vorbeikam. «SKA» stand für Schweizerische Kreditanstalt, «CS» für Credit Suisse, die aus der SKA hervorging. Diese In­stitution ist nun Geschichte, mit der Übernahme durch die UBS entsteht ein Gigant.

Einige Bankkundinnen und -kunden sind derart verunsichert, dass sie ihr Vermögen von der Grossbank abziehen. Davon dürften die Regional- und Kantonalbanken profitieren. Adrian Kunz, Direktionsmitglied der St.Galler Kantonalbank, macht folgende Beobachtung:

«In den letzten Tagen haben wir tatsächlich zahlreiche Anfragen von Personen mit Bankbeziehungen zur CS erhalten.»

Er rechne aber damit, dass die kommunizierte Lösung mit der Übernahme wieder Vertrauen und Sicherheit schaffe und sich dadurch die ­Situation stabilisieren werde. «Die St.Galler Kantonalbank begrüsst, dass rasch eine Lösung gefunden wurde.»

Inlandorientierte Banken werden derzeit geschätzt

Auch Patrick Windler, Vorsitzender der Raiffeisenbankleitung Marbach-Rebstein, sieht das so: «Es ist eine herausfordernde Situation für den Schweizer Finanzplatz. Die Dynamik der Finanzmärkte ist derzeit hoch.» Er nimmt wahr, «dass unsere Kundinnen und Kunden gerade in der jetzigen Zeit das Geschäftsmodell als inlandorientierte Bank, die sich auf das Kerngeschäft konzentriert, die Nähe und die persönliche Beratung sehr schätzen».

Dass es CS-Kundschaft gibt, die ihre Bank wechseln möchte, bestätigt auch René Bognar, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis-Biene Bank im Rheintal. Er sagt:

«Wir stellen eine Zunahme der Kundenanfragen fest.»

Die Geschehnisse seien für den Finanz- und Bankenplatz Schweiz insgesamt betrachtet sehr schlimm. Es schmälere das Vertrauen in die Bankenbranche, das bereits in den vergangenen Jahren gelitten habe. «Wir können die Vorgänge für den Moment von der Seitenlinie aus betrachten. Es bleibt aber abzuwarten, welche politischen und regulatorischen Konsequenzen folgen werden, wie wir es in der Vergangenheit nach der Finanzkrise 2008 erlebt haben.» René Bognar hofft, dass sich die Lage schnellstmöglich wieder entspannt.

Auch bei der Alpha Rheintal Bank gebe es selbstverständlich Reaktionen, sei es von Kunden wie auch von Nicht-Kunden, sagt Toni Loher, Leiter Marketing und Kommunikation:

«Die einen wollen sich vergewissern, dass ihr Vermögen sicher ist, die anderen möchten ihr Geld zu uns verschieben.»

Das gute Image als Universalbank führe dazu, dass die Alpha Rheintal Bank als solide Alternative gesucht ist. Die Anzahl der Anfragen sei bisher aber überschaubar.

«Was mit der Credit Suisse passiert, ist tragisch. Schwindet bei einer Bank das Vertrauen und sinkt die Reputation, kann es ganz schnell bergabgehen.» Auch wenn die CS eigentlich mehr Substanz gehabt hätte als ihre Börsenbewertung suggerierte, so Loher. «Sie kam nicht mehr aus der rasanten Abwärtsspirale heraus. Umso mehr müssen wir Regionalbanken uns auf unsere Stärken wie Kundennähe, Kundenorientierung, Flexibilität und Stabilität konzentrieren.» Allgemein sei die CS aber nicht sehr spürbar gewesen im Rheintal.

Letzte CS-Filiale im Rheintal ist verschwunden

An der Marktgasse in Altstätten war die CS rund 40 Jahre mit einer Geschäftsstelle präsent. Laut CS-Medienstelle war geplant, das Gebäude, das sich im Besitz der Bank befindet, zu veräussern.

Derzeit herrscht aber Unsicherheit: Gemäss Medienstelle der UBS, der neuen Besitzerin der Bank, heisst es, für Pläne betreffend der ehemaligen CS-Filiale sei es noch zu früh, die entsprechenden Analysen würden erst vorgenommen.

Im Rheintal und im Appenzeller Vorderland hat die UBS drei Filialen: In Altstätten, in Heerbrugg und in Heiden. Dazu ­kommen zwei Bancomaten in St.Margrethen – einer am Bahnhofplatz und einer im Einkaufszentrum Rheinpark.

Die UBS ist im Rheintal ohnehin stärker vertreten als die CS. In den 1990er-Jahren hatte die Credit Suisse immerhin noch Standorte in St.Margrethen, Heerbrugg und Altstätten. Ende Oktober letzten Jahres wurde die Schliessung von schweizweit 14 CS-Filialen beschlossen, darunter war auch die letzte verbliebene Filiale im Rheintal. Seit Ende Februar stehen die Räume an der Marktgasse in Altstätten leer. Die nächste Filiale der CS befindet sich in St.Gallen.