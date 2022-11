Rheintal: Lehrer kommt bei Ausflug fremder Frau zu nahe

Rheintal Lehrer liefert sich «selbst ans Messer»: Er kam einer fremden Frau zu nahe und verbreitet dies via Mail – nun weiss es die ganze Schule Ein Kantonsschullehrer hat sich einer erwachsenen Fremden ungebührlich genähert und es in kleinem Kreis offen zugegeben. Nun leidet er unter den Folgen, denn die ganze Schule weiss Bescheid. Gert Bruderer 30.11.2022, 05.00 Uhr

Übergriff eines (symbolhaft übergross dargestellten) Mannes gegenüber einer Frau; er berührt mit seiner Hand ihren Oberschenkel. Bild: Gert Bruderer

Es hätte ein schöner Abend für ein paar ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrpersonen werden sollen, als Abschluss eines gemeinsamen Musicalprojekts. Stattdessen wurde der übergriffige Lehrer in der Pause vom Ordnungsdienst angewiesen, nicht mehr in den Saal zurückzukehren. Er besuchte deshalb in der Nähe ein Lokal.

Als die Vorführung zu Ende war und er zum Theaterhaus zurückkehrte, stand dort ein Polizeiauto. Er erschrak. Dass offenbar sogar die Polizei herbestellt worden war, bezeichnete der betroffene Lehrer später in einem Mail an einen kleinen Personenkreis als «völlig übertrieben». Zu einem Kontakt mit der Polizei kam es allerdings nicht, weder am gleichen Abend noch später. Von Zürich fuhren der Lehrer, seine Kollegen und die ehemaligen Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einem kleinen Bus nach Heerbrugg zurück.

«Entsprechende Signale» der Frau wahrgenommen

Die Musicalvorführung erlebten die Rheintalerinnen und Rheintaler nicht als beisammensitzende Gruppe. Vielmehr waren die Plätze im Saal verteilt. Der nun angeprangerte Lehrer sass deshalb, wie er sagt, nicht in unmittelbarer Umgebung seiner Begleiterinnen und Begleiter aus dem Rheintal. Dass er gegenüber der fremden Frau neben ihm übergriffig geworden war, wäre seiner Einschätzung nach «unbemerkt geblieben», hätte er sich im Nachhinein nicht «selbst ans Messer geliefert».

Der Kantonsschullehrer gab nach dem Zürcher Ausflug in einem kleinen Gruppenchat per E-Mail freimütig zu, einer 35- bis 40-jährigen Frau neben ihm körperlich zu nahe gekommen zu sein, weshalb er dem zweiten Teil der Aufführung ferngeblieben sei. Als Klammerbemerkung fügte er hinzu, er habe gemeint, entsprechende Signale der Frau wahrgenommen zu haben. Empörung rief seine Aussage hervor, er habe unter anderem gemeint, «dieser Frau ein gutes Gefühl des Begehrt-Werdens zu vermitteln», da er durch seine Annäherungsversuche «ein grosses Risiko einging».

Eine Lehrerkollegin wies ihn schriftlich zurecht, indem sie von einer «männlichen Allmachtsfantasie» sprach und ihr Missfallen und ihre Wut zum Ausdruck brachte.

Unter Oberschenkel Hand geschoben

Nach Darstellung des Lehrers per Mail war Folgendes geschehen: Nach einer «kurzen Kommunikation» versuchte er der Fremden mit zwei Berührungen – zuerst mit dem Fuss, dann mit dem Ellbogen – näher zu kommen; danach schob er die Hand kurz vor dem Knie unter den Oberschenkel der Frau, «Handfläche nach unten». Nicht die Frau selbst, sondern ihre Kollegin habe ihn «wüst angefahren» und verlangte, dass er sich auf den übernächsten Platz setze, was er sogleich getan habe.

Die Kollegin der Frau sei «sogar handgreiflich» geworden; in der Pause habe sie ihm schmerzhaft an seinen «Intimbereich gefasst». Er habe dies als eine Art Ohrfeige genommen, die er durch sein Verhalten ja riskiert habe.

Scham, Aufarbeitung, seltsame Anmerkung

Der übergriffig gewordene Lehrer schrieb, er schäme sich, nehme die Situation sehr ernst und «möchte sie in Begleitung von Beratungs- und Vertrauenspersonen verstehen, aufarbeiten und die nötigen Konsequenzen ziehen».

Dabei ist dann wohl auch eine andere Haltung zu besprechen, die der Mann ebenfalls geäussert hat: Bei keiner seiner Berührungen habe sich die Frau zurückgezogen oder ihn in irgendeiner Art zurückgewiesen, schrieb der Mann und fügte hinzu:

«Schon mit einer Geste oder kurzen Worten hätte sie mich zum Aufhören gebracht. Auch aus ihrem Gesichtsausdruck, mit dem sie dabei das Musical verfolgte, schloss ich kein Missfallen.»

Der Lehrer bedauert sein Fehlverhalten. Zugleich ist er darüber enttäuscht, dass sein vertraulich eingestandener Fehler weitererzählt wurde, so dass schliesslich breite Kreise von dem Vorfall erfuhren. Jemand hatte in einem Mail an den Lehrer bereits die Absicht erkennen lassen, seinen Ruf zu schädigen.

Kanti untersuchte das Fehlverhalten

Der Vorfall ereignete sich in der unterrichtsfreien Zeit. Die Schulleitung schrieb in einer Information mit der Anrede «Liebe Schülerinnen und Schüler», aktuell seien «verschiedene Gerüchte» zu einem Vorfall in Umlauf, über den die Schulleitung informiert sei. Gemeint ist die Annäherung des Lehrers an eine fremde erwachsene Frau beim Musicalbesuch in Zürich. Die Schulleitung hält fest:

«Alle Schulangehörigen haben die Integrität anderer Personen zu achten. Das gilt sowohl an der Schule wie auch in der Freizeit.»

Derzeit werde «geklärt, wie gravierend das Fehlverhalten war und welche Massnahmen in Aussicht zu nehmen sind». Es bestünden keinerlei Anhaltspunkte, dass die Interessen und die Integrität der Schülerinnen und Schüler an der Schule gefährdet wären. Das beteuert auch der fehlbare Lehrer. Der Unterricht sei von der Sache in keiner Weise tangiert.

Bildungsdepartement: Verfahren läuft noch

Das kantonale Bildungsdepartement schreibt auf Anfrage, der Sachverhalt sei eingehend geprüft worden. Mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz der beteiligten Personen und das noch laufende Verfahren könnten dazu jedoch keine weiteren Informationen gegeben werden.

Die Frage nach allfälligen Konsequenzen beantwortet das Bildungsdepartement so:

«Es werden die nach Personalrecht möglichen und angemessenen Massnahmen ergriffen.»