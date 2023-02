Rheintal: Kantonspolizei St.Galle klärt mehrere Diebstähle auf

Rheintal Kantonspolizei St.Gallen klärt mehrere Diebstähle auf und nimmt Beschuldigten fest Die Kantonspolizei St.Gallen hat einen 39-jährigen Mann ermittelt, der zwischen Frühling und Herbst 2022 mehrere dutzend Einbruchdiebstähle begangen hat. Dabei wurden rund 70'000 Franken gestohlen. 08.02.2023, 12.08 Uhr

Symbolbild: Kapo SG

Im Frühling 2022 häuften sich Einbruchdiebstähle im Raum St.Margrethen. Diese dehnten sich auf die Nachbarsgemeinden in südlicher Richtung aus. Betroffen waren fast ausschliesslich Gewerbeliegenschaften. Die umfangreichen Ermittlungen und Spurenauswertungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen 39-jährigen polizeibekannten Mann, der anfangs Oktober schliesslich festgenommen wurde.

Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Dem Mann wird zur Last gelegt, zwischen Frühling und Hebst 2022 im Rheintal rund 60 Einbruch- oder Einschleichediebstähle verübt zu haben. Dabei wurde ausschliesslich Bargeld im Wert von rund 70'000 Franken gestohlen. Der angerichtete Sachschaden übersteigt 90'000 Franken. In den Befragungen zeigte sich der Beschuldigte in 35 Fällen geständig. Der 39-Jährige verfügte über eine Aufenthaltsbewilligung B, welche ihn berechtigte, sich länger in der Schweiz aufzuhalten. Er war im Rheintal wohnhaft und finanzierte sich seinen Lebensunterhalt mit den Straftaten. Im Moment befindet er sich im vorzeitigen Strafvollzug. (kapo/vat)