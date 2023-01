Marbach: Gemeinde-Website war fünf Tage offline

Rheintal «Fünf Tage offline ist zu viel»: Weshalb die Marbacher Gemeinde-Website tagelang nicht erreichbar war Wegen einer Rechnung über 38.20 Franken war die Website der Gemeinde Marbach tagelang nicht erreichbar. Dass der Anbieter für die Neuaufschaltung so lange brauchte, ärgert den Gemeindepräsidenten. Aber nicht nur das. Andrea C. Plüss Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

So sieht die Website der Gemeinde Marbach aus. Während der letzten fünf Tage hiess es für diejenigen, die marbach.ch besuchen wollten: «Die Website ist nicht erreichbar.» Bild: Screenshot

«Die Website ist nicht erreichbar.» Wer in den vergangenen Tagen auf der Gemeindewebsite marbach.ch etwas nachschauen oder Kontakt mit einem Mitarbeitenden der Verwaltung aufnehmen wollte, las diesen Satz. Vergangenen Freitag las ihn der Marbacher Gemeindepräsident Alexander Breu. Und erschrak.

Rasch stellte sich heraus, der Anbieter der Domain, die Firma Swizzonic aus Zürich, hatte die Website ohne Vorankündigung deaktiviert. Die Rechnung für die Jahresgebühr in Höhe von 38.20 Franken sei nicht bezahlt worden. Die Swizzonic stellt ihren Kundinnen und Kunden die Rechnungen jeweils per Mail zu. Die Mitarbeiterin auf der Gemeindeverwaltung Marbach, an deren E-Mail-Adresse die Rechnung geht, befand sich zum Zeitpunkt des Maileingangs in den Ferien. Die Abwesenheitsmeldung mit einer E-Mail-Adresse der Verwaltung nahm bei Swizzonic jedoch niemand zur Kenntnis, da es sich um einen automatisierten Vorgang handelt. «Wir haben die 38.20 noch am Freitag überwiesen», sagt Alexander Breu, «aber getan hat sich nichts».

Mehrmals habe eine Mitarbeiterin die Hotline der Swizzonic angerufen, sei aber entweder weiterverbunden oder vertröstet worden. «Wir werden sicher den Anbieter wechseln», sagt Breu am Telefon und fügt hinzu: «Fünf Tage offline ist zu viel». Zumal auch der E-Mail- Verkehr eingeschränkt war. Kurz darauf war marbach.ch gestern wieder online. Weniger Glück hat die Gemeinde Goldach. Sie ist beim gleichen Anbieter und aus gleichen Gründen (immer noch) offline.

