Sonja Arnold will den Soroptimist Club Rheintal gründen

Rheintal Frauenthemen zur Sprache bringen: Die Eichbergerin Sonja Arnold will den Soroptimist Club Rheintalgründen Sonja Arnold aus Eichberg kennt viele Frauen, denen sie eine Stimme geben will. Sie sucht Mitstreiterinnen, die mit ihr den Club Soroptimist International Rheintal gründen möchten. Am Mittwoch ist ein erstes Treffen. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Als Mitarbeiterin der Fachstelle Integration Rheintal hat Sonja Arnold ein dichtes Netz zwischen Frauen gewoben. Sie hat die Initiative ergriffen, den Soroptimist Club Rheintal zu gründen, damit sich die Stellung von Mädchen und Frauen verbessert. Bild: Monika von der Linden

Sonja Arnold ist eine jener Frauen, die ihre Stimme erheben. Und sie weiss, wo sie dies tun muss, um ihre Ziele zu erreichen. Die Eichbergerin ist Vizepräsidentin des Museumsvereins Prestegg in Altstätten. Sie arbeitet in der Fachstelle Integration Rheintal mit Sitz in Rebstein und strebt berufsbegleitend den Bachelor of Law an. Im Juni erwartet sie ein Baby.

Im Zuge ihres breit angelegten Engagements im Rheintal hat die in der Slowakei aufgewachsene Sonja Arnold viele Frauen kennen gelernt, unter ihnen auch Mandatsträgerinnen in Beruf und Freiwilligenarbeit. Sie gestalten die Politik, Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft, Justiz und Wirtschaft im Rheintal mit.

Es sind teils auch jene Mädchen und Frauen, deren Stimme kaum jemand wahrnimmt oder die aus diversen Gründen benachteiligt sind.

Lücke zwischen St.Gallen und Bad Ragaz schliessen

Jüngst nahm Sonja Arnold an der Gründung des Vereins gegen Mädchenbeschneidung Ostschweiz und Liechtenstein teil. Sie knüpfte Kontakt mit Yvonne Blättler-Göldi aus St.Gallen, der Präsidentin von Soroptimist International St.Gallen/Appenzell. Der Club gehört zur Union Schweiz, diese wiederum zu Soroptimist International (SI) – die weltweit grösste Organisation berufstätiger Frauen. Sie will eine globale Stimme der Frauen sein, bringt Frauenthemen zur Sprache, bezieht Stellung und handelt, ohne politisch oder religiös gebunden zu sein.

Yvonne Blättler animierte Sonja Arnold, die SI-Lücke zwischen St.Gallen und Bad Ragaz zu schliessen und einen Club im Rheintal ins Leben zu rufen. «Ich bin gut vernetzt. Mir fielen sofort etliche Frauen ein, die ich für einen Club Rheintal ansprechen wollte», sagt Sonja Arnold. Auf den Mittwoch hat sie zu einem ersten Informationstreffen in die Prestegg eingeladen. Etwa zwei Dutzend Frauen haben die Teilnahme bereits zugesagt, weitere berufstätige Frauen sind willkommen. Sie werden dort erfahren, was auf sie zukommt, falls sie dem Club einst beitreten möchten.

Hundertjähriges Netzwerk bekannter machen

Die Marbacherin Sabine Greiser kennt SI bereits, sie gehört seit drei Jahren dem Club St.Gallen/Appenzell an. Ihr gefällt, dass die Mitglieder gesellschaftliche Verantwortung tragen. «Ich möchte die Kraft für die Frauen einsetzen, denen es nicht so gut geht wie mir», sagt sie. Im April kandidiert Sabine Greiser als Mitglied des Union-Vorstandes und der Stipendienkommission. Weiter möchte sie den Club Rheintal begleiten.

Ziel ist, diesen bis Oktober in der Rechtsform eines Vereins zu gründen, mit Vorstand, Statuten und Hauptversammlung. «Man kennt uns Soroptimistinnen fast nicht, obwohl wir ein weltweites Netz haben und seit hundert Jahren bestehen», sagt sie. Nicht laut genug über das eigene Engagement und die Ziele zu sprechen, sei für viele Frauen typisch. Sonja Arnold und Sabine Greiser haben sich vorgenommen, dies im Rheintal zu verändern. Sie wollen sich konkret und entschlossen mit Frauenthemen beschäftigen. «Nur die Frauen, die ihre Stimme erheben, können für andere sprechen», sagt Sonja Arnold.

Bevor der Club Rheintal gegründet werden kann, sollten sich 18 Frauen zusammengeschlossen haben. Zunächst formiert sich ein provisorischer Vorstand, der die Gründungsversammlung vorbereitet. Sollten sich erst einmal nur zwölf Frauen finden, ist es möglich, als Club in Gründung bei den Soroptimistinnen hineinzuschnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Wer für den Vorstand kandidieren könnte, ist noch nicht besprochen. Nach dem ersten Kennenlernen am Mittwoch ist ein weiterer Anlass im April geplant. Dann werden die nächsten Schritte und mögliche Inhalte besprochen.

Sonja Arnold blickt dem zukünftigen Club zuversichtlich und voller Freude entgegen. Sie sagt: «Die berufstätigen Frauen im Rheintal vereinigen Engagement und Kompetenz. Ausserdem sind sie gut vernetzt.» Als Präsidentin wird sie mit Blick auf ihre Mutterschaft zunächst nicht kandidieren.

Hinweis: Am Mittwoch, 16. Februar, findet um 19 Uhr in der Prestegg in Altstätten ein Informationsanlass für interessierte Frauen statt. Eine Anmeldung ist auch noch kurzfristig möglich über Mail sonja.arnold@prestegg.ch. Es gilt die 2G-Regel.

