Rheintal: Die Kirche, ein Auslaufmodell?

Rheintal Ein Auslaufmodell? Was Kirche und Facebook verbindet Der Kirche laufen die Mitglieder davon – und das gleich in Rekordhöhe. Wir haben zwei Jugendarbeitende der Katholischen und Reformierten Kirche gefragt, warum sich vor allem junge Leute abwenden. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sam de Keijzer und Dominic Breu setzen sich für die Jugend und die Kirche ein. Bild: PD

Wäre die Institution Kirche eine Social-Media-Plattform, wäre sie wohl Facebook – bei jungen Leuten out, ihre Mitglieder werden immer älter, sie ist nicht mehr up to date und die Zahlen sind rückläufig. Zumindest lässt ein Blick auf die Kirchenstatistik des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts (SPI) in St.Gallen diese These vermuten. In der Schweiz sind 2021 insgesamt 62'718 Personen aus der Landeskirche ausgetreten. Das zeigen die jüngsten Daten, die vom Oktober letzten Jahres stammen.

28'536 kehrten der Evangelischen und 34'182 Personen der Katholischen Kirche den Rücken. Das sind so viele Menschen wie noch nie. Besonders auffällig: Viele Personen verlassen das sinkende Kirchenschiff im Alter zwischen 25 und 34 Jahren, wenn viele junge Erwachsene einen eigenen Haushalt gründen und erstmals richtig Steuern bezahlen.

Glaubenssätze und Entfremdung als Gründe

«Geld ist immer einer der Hauptgründe», ist Sam de Keijzer, Jugendarbeiterin der Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Berneck-Au-Heerbrugg, überzeugt. Sie sieht aber noch einen dringlicheren Aspekt: «Es herrscht eine Entfremdung.» Fehlendes Interesse und Wissen auf der einen und Realitätsfremde und Festhalten an alten Gedankenmustern auf der anderen Seite führen zu Spannungen. Dominic Breu, katholischer Jugendseelsorger in der Pfarrei Berneck meint:

«Viele können sich heute nicht mehr mit der Kirche identifizieren.»

Befeuert wird dies mit den Negativskandalen, wegen der die Kirche des Öfteren im Rampenlicht steht. Auch sind es Glaubenssätze zu Themen wie Homosexualität, die Stellung der Frau oder Abtreibung. Themen, die die Generation Z beschäftigt und auf vielen Ebenen einen Wandel vorantreiben. Auch in der Kirche?

Ja, sind sich die bei­-den Jugendarbeiter sicher: «Wir sind mittendrin in einem Umdenken. Es ist einfach ein sehr schleichender Prozess, der die Mitglieder im Innern spaltet», sagt Dominic Breu. Der 33-Jährige war als Jugendlicher zweieinhalb Jahre lang Mitglied der Schweizergarde in Rom und studierte anschliessend Re­ligionspädagogik.

Seine derzeitige Ausbildung zum Sozialarbeiter gibt ihm nochmals einen anderen Blickwinkel auf die Veränderungen in der Gesellschaft in Bezug auf die Kirche: «Wir müssen uns den Fragen von heute stellen, vorwärtsdenken und an eine Zukunft glauben. Das würde schon vieles verändern.»

Ein Update ist nötig – aber auf beiden Seiten

Viele Ansätze werden bereits umgesetzt, findet Sam de Keijzer: «In einem Fussballverein wird eher weniger über Verlustängste oder Suchtprobleme gesprochen. Bei uns schon.» Sie selbst war lange Mitglied im Cevi, eine christliche Jugendbewegung à la Blauring, und ist während ihrer Ausbildung zur Sozialpädagogin als Jugendarbeiterin bei der Evangelischen Kirche tätig.

Wie auch Dominic Breu bemerkt sie rückläufige Zahlen bei den Jugendlichen, die sich konfirmieren oder firmen lassen möchten. Ein attraktives Angebot sowie ein progressiver Religionsunterricht mit regem Austausch soll das ändern. Für Jugendliche gibt es beispielsweise Ausflüge, Spielnachmittage, Krimidinner oder auch Kreativnachmittage, bei denen man Bilder malt und sich austauschen kann. Gott oder der Glaube an sich stehen dabei nicht immer im Vordergrund. Sam de Keijzer sagt:

«Ich will niemandem sagen, man müsse an Gott glauben. Ich finde es ist voll okay, an irgendetwas zu glauben, Hauptsache es tut einem gut.»

Denn schliesslich gehe es genau um das: «Glaube soll helfen und Kraft geben.» Trotz der Austrittsrate sind – zumindest bei den auf Instagram befragten Rheintalerinnen und Rheintalern – etwa 62 Prozent Mitglied einer Kirche. Dominic Breu und Sam de Keijzer sind sich einig: Die Landeskirche Schweiz hat Zukunft. Dafür braucht es aber bei beiden Parteien ein Update.