Mit zwei angehenden Bus-Chauffeurinnen in der Fahrstunde

Rheintal Bus «Grosse Fahrzeuge haben mich schon immer fasziniert» – Mit zwei angehenden Buschauffeurinnen in der Fahrstunde Svenja Steiner und Alessa Raduha wollen Buschauffeurinnen werden. Wir haben sie bei ihrer ersten Fahrstunde im Schnee begleitet. Maria Kobler Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Svenja Steiner und Alessa Raduha wollen Buschauffeurinnen werden. Mko

Mittwochnachmittag, 13 Uhr, Busdepot Altstätten. Alessa Raduha macht eine Rundumkontrolle: Sie prüft, ob die Spiegel, Scheiben und Scheibenwischer beschädigt sind, kontrolliert den Ölstand, schaut unter den Bus, ob keine Flüssigkeit austritt. Danach testet sie die Sensoren und den Klemmschutz der Türen. Nach der Bremskontrolle fährt die 26-Jährige los.

Erste Station ist der Bahnhof. «Fahr nahe an die Kante und weit nach vorn», sagt Fahrlehrer Ekrem Irgis zu seiner Schülerin. Nach einem kurzen Zwischenstopp geht es weiter Richtung Stein im Appenzellerland. Auf dieser Route kann Alessa Raduha das Fahren auf der Bergstrecke üben. Die junge Frau aus Eggersriet absolviert ihre 30. von insgesamt 52 Fahrstunden – die erste im Schnee.

«Schnell Gefühl für den Bus bekommen»

«Die erste Fahrstunde war cool», schwärmt Alessa Raduha mit leuchtenden Augen. «Ich war zuerst nervös wegen der vielen Knöpfe, aber es hat mega Freude gemacht und ich habe schnell ein Gefühl für den Bus bekommen.» Bevor sie am 4. Januar ihre Ausbildung zur Buschauffeurin begonnen hatte, war die gelernte Köchin fünf Jahre mit einem 3,5-Tonner unterwegs und belieferte Garagen in der Ostschweiz. Diesen kleinen Lastwagen zu fahren, sei ähnlich wie Auto fahren, hingegen sei der Un­terschied zwischen einem Auto und dem Bus riesig. «Der Bus ist der König der Strasse», sagt Raduha. «Es gefällt mir, dass ich dafür verantwortlich bin, die Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen.» Zum Busfahren ist die seit August verheiratete Eggersrieterin durch ihren Vater gekommen. Er ist seit fünf Jahren Postautochauffeur und habe sie motiviert, die Ausbildung in Angriff zu nehmen.

Inzwischen steuert Alessa Raduha den Bus auf den Parkplatz vor der Schaukäserei in Stein. «Du kannst rückwärts einparkieren», sagt Ekrem Irgis. Und fügt hinzu: «Dieser Parkplatz eignet sich wegen seiner Grösse perfekt zum Üben.» An diesem Tag ist der Platz schneebedeckt. Die Linien der Parkfelder sind nicht zu sehen.

Alessa Raduha fährt rückwärts, Ekrem Irgis steht aus Sicherheitsgründen in seiner gelben Weste neben dem Bus und weist ein. «Zum Fahren ist es am besten, wenn es trocken ist», sagt die angehende Buschauffeurin. «Aber die erste Fahrstunde im Schnee ist besser verlaufen als gedacht.» Wenn am Strassenrand Schnee liege, müsse man die Geschwindigkeit anpassen. «Denn Sicherheit ist das Wichtigste.» Der Bus steht – Zeit für Kaffee, Cola und Zigarette.

Fasziniert von grossen Fahrzeugen

Nach der kurzen Pause übernimmt Svenja Steiner das Steuer und fährt in Richtung St.Gallen. Für sie ist die Ausbildung eine gute Gelegenheit, ihre neue Heimat kennenzulernen. Im Dezember erst ist die 29-Jährige mit ihren beiden Kindern vom Aargau nach Rebstein gezügelt – aufgrund des Jobs und der Betreuungssituation für die Kinder. «Grosse Fahrzeuge haben mich schon immer fasziniert», sagt Svenja Steiner. Ihr Vater ist Buschauffeur und arbeitet als Fahrdienstleiter, ihr Ex-Mann war Lastwagenchauffeur. Sie hat nach ihrer KV-Ausbildung ebenfalls Er­fahrung mit dem Lastwagenfahren gesammelt, als sie in der Feuerwehr das Tanklöschfahrzeug lenkte. Als Buschauffeurin braucht sie jedoch einen Ausweis in der Kategorie D.

Svenja Steiner befindet sich bereits in der Prüfungsvorbereitung – das heisst, der Fahrlehrer erklärt ihr die Strecke und bespricht mit ihr nach der Fahrt, was sie noch verbessern muss. «In der ersten Fahrstunde war ich etwas überfordert mit den vielen Schaltern, aber glücklich, dass es endlich losgeht», sagt Svenja Steiner. Sie erhielt im August die Zusage, musste aber noch eine Wohnung im Rheintal finden und deshalb mit dem Ausbildungsstart bis am 3. Dezember warten. «Die ersten zwei Wochen waren happig», sagt sie. Die Tarifkunde erforderte viel Aufmerksamkeit. Aber auch auf der Strasse sind die Chauffeurinnen gefordert. «Es ist teils heftig, wie wir überholt werden», sagt sie.

Und auch Geduld ist nötig. Svenja Steiner erinnert sich an eine Fahrstunde, in der sie Richtung Stoss unterwegs war. Es war neblig und sie musste einem Traktor bergauf im Schritttempo hinterherfahren. «Der Fahrer fuhr bei keiner Ausweichstelle zur Seite.» Dennoch fährt sie lieber Bergstrecken als in der Stadt: «Die Augen müssen überall sein und volle Konzentration ist gefordert.» Sie erlebte auch lustige Situationen. «Leute an der Haltestelle denken oft, dass wir vergessen hätten zu halten und winken dann wie wild», sagt sie mit einem Schmunzeln.

Frauen am Steuer sind ungewohnt

Kurz vor 17 Uhr stellt Svenja Steiner den Bus im Depot ab. Eine Fahrstunde dauert 45 Minuten. Die Frauen absolvieren jeweils mehrere Stunden am Tag. Nach zwei Monaten intensiver Ausbildung steht für beide im Februar die Fahrprüfung an. Die Prüfungsfahrt dauert zwei Stunden. Svenja Steiner wird im Rheintal unterwegs sein, Alessa Raduha in Buriet. «Sie sind beide sehr talentiert», lobt Ekrem Irgis. Wenn die Chauffeurinnen erstmals Passagiere transportieren, werden sie während zweieinhalb Wochen von einem Instruktor begleitet. Er wird sie bei den Linien – die RTB bedient elf Linien –, den Haltestellen und dem Ticketverkauf unterstützen.

Svenja Steiner und Alessa Raduha freuen sich darauf, wenn sie erstmals allein unterwegs sein werden und die volle Verantwortung haben sowie auf die Begegnungen mit den Fahrgästen. «Für die Passagiere ist es noch ungewohnt, dass junge Frauen am Steuer sitzen», sagt Svenja Steiner. «Sie sind überrascht und staunen.» Alessa Raduha macht den jungen Frauen Mut: «Wer interessiert ist und gern Kontakt mit Leuten hat, soll es einfach probieren.» Und sie fügt hinzu: «Jede, die so einen grossen Bus fahren kann, kann stolz sein.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen