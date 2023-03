Rheintal-Bodensee: Einbrecher sind in dieser Region gern tätig

Rheintal-Bodensee Ein Hotspot für Einbrüche: Das Rheintal ist wegen der Verkehrsanbindung und der nahen Grenze bei Einbrechern beliebt Die Zahl der Einbrüche hat sich in jüngster Zeit gehäuft. In der Region Rheintal–Bodensee waren letzte Woche 13 Wohnhäuser betroffen. Die Polizei ist auf hilfreiche Hinweise angewiesen. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 07.03.2023, 06.30 Uhr

Am Wochenende drangen Einbrecher in drei Wohnhäuser in Altstätten ein – die Zahl der Einbrüche hat sich in den letzten Wochen gehäuft. Symbolbild: Depositphotos/Milkos

Allein in Altstätten sind in der Nacht auf Sonntag Unbekannte in drei Einfamilienhäuser eingedrungen. Florian Schneider von der Medienstelle der Kantonspolizei sagt, die Vorfälle beschäftigten die Polizei. Die Thematisierung der Einbrüche sei wichtig: Es sei sicher sinnvoll, sich Gedanken zum Einbruchsschutz zu machen und Augen und Ohren grundsätzlich offenzuhalten. Die Polizei sei auf hilfreiche Hinweise angewiesen.

Gute Verkehrsanbindung und nahe Landesgrenze

In den letzten sechs Wochen ist im Kanton St.Gallen 86-mal in Wohnhäuser eingebrochen worden. Von diesen Einbrüchen wurden 39 in der Region Rheintal–Bodensee begangen. Nach Auskunft von Florian Schneider zeigen Langzeitauswertungen, dass das Rheintal eher öfter gewählt werde. Ein Grund dürften die gute Verkehrsanbindung und die nahe Grenze sein.

Weil Einbrecher nach dem Prinzip «Hin, rein, stehlen, weg» vorgingen, seien die im Rheintal bestehenden Hochleistungsstrassen im Sinne der Täterschaften. Ein abgelegenes Wohnhaus, zu dem nur ein kleines Strässchen führe, gehöre erfahrungsgemäss kaum zu jenen Objekten, auf die Einbrecher es abgesehen hätten.

Einbrecher wollen niemandem begegnen

Bei den in der Nacht auf Sonntag verübten drei Einbrüchen in Altstätten ist davon auszugehen, dass überall die gleiche Täterschaft am Werk war. Immerhin liegen die drei Objekte praktisch im gleichen Quartier, in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebiets Waldpark. Eine betroffene Familie war ferienhalber abwesend, eine andere war nur kurz weg gewesen und wurde in dieser Zeit daheim be­stohlen. Florian Schneider sagt: «Einbrecher sind sehr darauf bedacht, möglichst niemanden am Tatort anzutreffen.»

Wie genau im einzelnen Fall vorgegangen wurde, ist der Polizei nicht bekannt. Anzunehmen ist, dass die Einbrecher den Gesamteindruck eines Objekts bewerten, vielleicht einen Kon­trollgang ums Haus machen, eventuell sogar klopfen oder läuten, um sicherzugehen, dass niemand daheim ist. Auch eine gewisse Observation vor der Tat ist nicht auszuschliessen, gilt aber als eher unwahrscheinlich, weil die Täter sich so kurz wie möglich im gewählten Quartier aufhalten.

Nachdem es zur Zeit der Pandemie kaum Einbrüche gegeben hatte, ist die Zahl inzwischen wieder gestiegen, auf zuletzt verhältnismässig hohe Werte. Auch bei Einbrüchen in Firmengebäude stellt die Polizei über die letzten Wochen einen leichten Anstieg fest. Erst dieses Wochenende wurden in Rüthi zwei Firmengebäude heimgesucht.

Auch mehr Einbrüche in Firmengebäude

Ob die Täter erwischt werden, hängt vor allem von den gefundenen Spuren ab. Die Polizei versucht, zwischen einzelnen Einbrüchen Zusammenhänge herzustellen und Serien zu erkennen. Die Ermittlungsarbeit kann jeweils länger dauern. Polizeiliche Erfolge lassen daher immer wieder länger auf sich warten. Werden dann aber einer oder mehrere Täter erwischt, klären sich oft mehrere Einbrüche auf einen Schlag.