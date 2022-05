Umfrage zeigt: Betreutes Wohnen ist in Oberriet überaus gefragt

Rheintal Betreutes Wohnen ist in Oberriet sehr gefragt – das zeigt eine Umfrage bei Seniorinnen und Senioren Der Gemeinderat Oberriet hat bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen dem 65. und 80. Altersjahr eine Bedürfnisumfrage für betreutes Wohnen durchgeführt. 31.05.2022, 05.00 Uhr

Viele ältere Oberrieterinnen und Oberrieter wünschen sich, zu gegebener Zeit in eine Wohnung zu ziehen, wo ihnen bei Bedarf Betreuungsleistungen zur Verfügung stehen. Bild: depositphotos / pikselstock

Aufgrund einer Anregung aus der Bevölkerung führte der Gemeinderat Anfang April bei den Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen dem 65. und 80. Altersjahr eine Bedürfnisumfrage zu betreutem Wohnen durch. Die Umfragebögen wurden Anfang April an 1213 Personen versandt. 545 Personen (44,9 Prozent) haben den Umfragebogen retourniert. Der Gemeinderat hat die Ergebnisse dann an einer Klausurtagung ausgewertet und beschlossen, die Anregung aus der Bevölkerung weiterzuverfolgen.

Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig: Rund 95 Prozent der befragten Personen befürworten Angebote von betreutem Wohnen und deren 86 Prozent würden in eine Wohnung im Umfeld einer betreuten Wohnanlage einziehen.

Bedarf ab 2027 oder später

Der Zeitpunkt, ab dem ein Wohnungswechsel in Frage käme, wurde grossmehrheitlich mit ‹ab dem Jahr 2027› beziehungsweise ‹ab dem Jahr 2032 und später› beantwortet. Bei der Wohnungsgrösse zeichnete sich rasch ab, dass über 70 Prozent der befragten Einwohnerinnen und Einwohner eine 2½-Zimmer- Wohnung favorisieren würden. Diese Personen wären bereit, dafür einen durchschnittlichen Mietzins von 1024 Franken (ohne Nebenleistungen wie Betreuung, Wäsche etc.) zu bezahlen. Die Auswertung der Umfrage, so der Gemeinderat, habe gezeigt, dass nebst den bisherigen Angeboten für Wohnen im Alter ein grundsätzliches Bedürfnis für betreutes Wohnen in der Politischen Gemeinde Oberriet vorhanden ist. Der Gemeinderat wird die Idee weiterverfolgen und mögliche Standorte sowie Partner für dieses Projekt suchen. (gk)