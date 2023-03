Rebfläche bei Kirche in Eichberg-Oberriet wird zum Treffpunkt

Rheintal Aus grünem Einerlei wird Vielfalt: Rebfläche in Eichberg-Oberriet wird zum Treffpunkt Die Weingut Zünd AG bietet der Kirchgemeinde ein Grundstück in Eichberg an, um einen Kirchplatz zu gestalten. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Wiese links der Kirche baute die Weingut Zünd AG bis im vergangenen Jahr Reben an. Nun hat die Kirchgemeinde die Gelegenheit, auf dieser Fläche einen Begegnungsplatz zu gestalten. Bild: PD

Es war eine schöne Überraschung, als die Weingut Zünd AG der Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Eichberg-Oberriet einen Vorschlag unterbreitete. Kirchenpräsident Marc Steiger erinnert an das erste Gespräch im vergangenen Jahr und sagt: «Man fragte uns, ob wir Lust hätten, das Grundstück links des Kirchenportals zu gestalten.»

Weingut erneuert die Weinstöcke nicht

Anfang 2022 hatte das Weingut mit Firmensitz in Altstätten die auf dieser Parzelle wachsenden Reben herausgenommen. Ersetzt werden sie nicht. Das Gotteshaus wirft zu viel Schatten, als dass die Weinstöcke optimal gedeihen könnten. So bot es sich an, das Areal anders zu nutzen. Das Weingut Zünd möchte die Fläche so gestaltet wissen, dass sie dies als Biodiversitätsfläche an den dahinter liegenden Weinberg anrechnen kann. Auf ihm werden derzeit Terrassen angelegt.

«Wir überlegten uns in der Vorsteherschaft, dass wir die Fläche nutzen könnten, um einen Begegnungsplatz zu gestalten», sagt Marc Steiger. Es entstünde auch im Freien ein Ort, an dem man sich treffen könnte – zum Beispiel zu einem Apéro nach einem Gottesdienst oder einer Hochzeit. «Das Angebot birgt die Chance, die Umgebung der Kirche sowohl für die Menschen als auch nach ökologischen Gesichtspunkten aufzuwerten.»

Aus grünem Einerlei wird eine Vielfalt

Dort, wo derzeit ein grünes Einerlei wächst, könnte bald eine Vielfalt Menschen und Natur erfreuen. Die Parzelle hat im Moment noch ein leichtes Gefälle, sie wird etwas abgeflacht und mit Sträuchern auch optisch eingegrenzt.

In die Mitte des neu gestalteten Raumes wird ein Platz aus Betonkies mit zehn bis zwölf Metern Durchmesser gebaut. Auf ihm kommt eine Linde zu stehen. Sie spendet Menschen Schatten, die sich auf die Bänke setzen, eine Pause einlegen und sich im Zuge einer Veranstaltung oder informell treffen. Auf der Nordwestseite wird eine Wildblumenwiese, auf der Südostseite eine Spielwiese angesät. Letztere wird regelmässig gemäht.

Es sollen Sträucher, wie Apfelrose, rotblättrige Rose, Eingriffiger Weissdorn, Felsenbirne, Gewöhnlicher Schneeball, Schwarzer Holunder oder die Rote Heckenkirsche angepflanzt werden.

Fragen kann man an der Vorversammlung stellen

Den Plan, wie die Fläche gestaltet werden könnte, legt die Vorsteherschaft der Bürgerversammlung zur Abstimmung vor. Um das Projekt detailliert zu erklären, und etwaige Fragen zu beantworten, lädt die Kirchgemeinde morgen Donnerstag zur Vorversammlung ein.

Stimmt die Bürgerschaft dem Vorhaben zu, stellt das Weingut Zünd der Kirchgemeinde die Fläche unentgeltlich zur Verfügung. Die Vorsteherschaft rechnet mit 25000 bis 30000 Franken Gestaltungskosten. Davon wäre nur ein Teil aus dem kantonalen Finanzausgleich gedeckt. Die Kirchgemeinde müsste mindestens einen Drittel aus dem Eigenkapital beisteuern. Hinzu kommt der Unterhalt. Für ihn werden jährlich etwa 2000 Franken fällig.

Die Nutzung des Grundstückes wird auf 20 Jahre festgeschrieben. Danach tritt eine Kündigungsfrist von fünf Jahren in Kraft.

Hinweis Die Pläne zur Gestaltung des Kirchplatzes sind als 2 D- und 3 D-Variante auf rheintaler.ch anzusehen. Die Kirchgemeindeversammlung von Eichberg-Oberriet ist am Sonntag, 19.März, um 10.45 Uhr im Kirchgemeindehaus Oberriet, die Vorversammlung gleichenorts morgen Donnerstag, 9.März, um 20 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen