Rheintaler Kirchgemeinden: Administration gewährt mehr Zeit

Rheintal Administration gewährt mehr Zeit zur Aussöhnung: Balgach, Widnau und Diepoldsau-Schmitter haben bis Ende 2023 für eine Einigung Zeit Ende 2022 lief die Frist des Administrationsrates aus, in der sich die Kirchgemeinden von Balgach, Widnau und Diepoldsau-Schmitter einigen sollten. Das Ziel erreichten sie nicht. Nun haben sie bis Ende 2023 Zeit. Monika von der Linden Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Mehrere Anläufe der Kirchgemeinden, sich zu einigen, blieben erfolglos. Bild: Nana Do Carmo

Die katholischen Kirchgemeinden von Balgach, Widnau und Diepoldsau-Schmitter streiten sich seit etwa drei Jahren um die Finanzierung ihres Zweckverbandes. Eine der Aufgaben des Zusammenschlusses ist die Anstellung und Finanzierung des gemeinsamen Seelsorgepersonals, dem Pastoralteam. Ein Kostenverteilschlüssel regelt, wie hoch der Anteil jeder der drei Kirchgemeinden an den gemeinsamen Ausgaben ist.

Mehrere Anläufe, sich zu einigen, blieben erfolglos. Im Jahr 2021 schaltete sich der Administrationsrat, die Regierung des Katholischen Konfessionsteils, ein. Er setzte per 1.Juli 2021 eine neue Verwaltungsvereinbarung in Kraft. Sie regelt den Kostenverteilschlüssel zulasten der drei Kirchgemeinden. Anteilig zahlt demnach Widnau 42,96, Balgach 25,61 und Diepoldsau-Schmitter 31,43 Prozent in die Zweckverbandskasse ein. Weiter bestimmt der Schlüssel, wie viele Verwaltungsräte oder Verwaltungsrätinnen jede Gemeinde in den Zweckverband entsendet (Widnau 3, Balgach 2, Diepoldsau-Schmitter 2).

Werner Muchenberger bleibt bis Ende Jahr Kurator

Einen gewählten Präsidenten oder eine gewählte Präsidentin hat der Zweckverband seit Juli 2021 nicht mehr. Der Administrationsrat setzte Werner Muchenberger aus Flawil als Kurator ein. Ihm obliegt seither die Leitung des Tagesgeschäfts. Ausserdem soll er eine Einigung in den umstrittenen Themen herbeiführen. Da dies innerhalb der Frist nicht gelang, hat der Administrationsrat die geltende Regel bis Ende 2023 verlängert.

Im Jahresbericht des Zweckverbandes schreibt Werner Muchenberger, dass die streitenden Parteien noch mehr Zeit bedürfen, als zu Beginn erhofft. «Die Aufgabe als Kurator des Zweckverbandes gestaltete sich auch im vergangenen Jahr nicht immer einfach.» Auch ein steiniger Weg sei ein Weg, der zum Ziel führe.

«Es war von Anfang an klar, dass es nicht leicht werden würde, eine Einigung zu finden», sagt er auf Nachfrage. Er sei nicht nur enttäuscht, sondern auch zuversichtlich. «Wir sind einen Schritt näher am Ziel.»

Die Meinungen gehen in den Kirchverwaltungsräten aber nach wie vor auseinander. Der Knackpunkt ist immer noch der Kostenschlüssel. Hinzu kommt, dass der Stellenplan des Pastoralteams ergänzt werden soll. Dies wirkt sich wiederum unmittelbar auf die Kosten aus, die auf die drei Kirchgemeinden zu verteilen sind.

2022 wurden je eine 50-Prozentstelle in der Familien- und der Jugendpastoral eingerichtet. Darüber hinaus soll noch eine Vollzeitstelle für einen Seelsorgenden eingerichtet werden.

