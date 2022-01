Rheineck: Vor 65 Jahren brannte das Hotel Hecht nieder

Rheineck Wegen eines Kurzschlusses im Estrich: Vor 65 Jahren brannte das Hotel Hecht nieder Der 27. Januar 1957 war für Rheineck ein Schreckenstag: Das Hotel Hecht wurde von einer Feuersbrunst zerstört. Peter Eggenberger 27.01.2022, 05.00 Uhr

Viele Schaulustige aus der ganzen Region bedauerten vor 65 Jahren die Zerstörung des Hotels Hecht in Rheineck. Bild: Archiv Max Müller

Der Thaler Chronist Max Müller erinnert sich an den schwarzen Tag im Januar 1957. In seinen historischen Notizen hat er die Katastrophe so beschrieben: «Das Schadenfeuer wurde morgens um 6 Uhr entdeckt. Der Brand breitete sich rasch aus und zwei obere Stockwerke wurden zerstört. Als Brandursache wurde ein Kurzschluss im Estrich vermutet. Der Saalanbau blieb glücklicherweise vom Feuer verschont.»