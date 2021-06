RHEINECK - Simon Vitzthum: «Es ist schön für einen Sportler, wegen seiner Leistung im Rampenlicht zu stehen»

Der 26-jährige Rheinecker Simon Vitzthum fuhr am GP des Kantons Aargau in Gippingen während rund drei Stunden bzw. 130 Kilometern in der aus drei Fahrern bestehenden Spitzengruppe. Weshalb der Mountainbiker keine realistischen Siegchancen hatte, sich sein Parforceritt aber gelohnt hat, erklärt er im Interview.

Yves Solenthaler 08.06.2021, 05.00 Uhr