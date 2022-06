Rheineck OL-Cup war letztmals im unteren Rheintal: Die Ära «OL für alle» geht demnächst zu Ende Nach dem Rheinecker Städtli-OL vom Mittwoch bleiben noch drei «OL für alle». In Rheineck gab es nochmals ein spannendes Rennen. 04.06.2022, 05.00 Uhr

Auch an dieser idyllischen Ecke am Fuss der Burg in Rheineck gab es einen Posten.

Den Teilnehmenden aus der Region wird langsam bewusst, dass die Ära «OL für alle» demnächst zu Ende geht. Die Frage, ob nach der diesjährigen OL-Serie wirklich Schluss sei, beantworten die Organisatoren mit einem deutlichen Ja. Bevor es so weit sei, dürfe man aber noch ein sportliches Feuerwerk erwarten.

Ein solches erlebten die Teilnehmenden am sechsten Rhein­ecker Städtli-OL gewissermassen schon am Mittwochabend. Das Städtchen am unteren Tor des Rheintals hat die OL-Techniker ein weiteres Mal überzeugen können.

Beat Imhof und Urs Manser waren begeistert

Beat Imhof, einer der ausgewiesenen Schweizer OL-Kartografen und kürzlich vom Hinterthurgau nach Marbach umgezogen, war des Lobes voll: «Ich bin das erste Mal in Rheineck. Es ist ein grossartiger Ort, und das nicht nur mit dem Blick eines Orientierungsläufers.» Zu den fleissigsten Teilnehmern am Rheintaler OL-Cup gehört Urs Manser aus Thal.

Er war gut und gerne bereits hundertmal dabei. Und dies in aller Regel bei bestem Wetter. Am Mittwoch waren für einmal die Verhältnisse weniger optimal. Aber: «Der Regen hat ja aufgehört», lachte er zufrieden vor dem Start.

Der zweite «OL für alle» startete im Staader Bützel

Er war schon früh auf den Rheintaler OL-Cup aufmerksam geworden und startete anfänglich jeweils mit seinen Buben in der Kategorie «Familien». Zu seiner langjährigen, intensiven Teilnahme trug bei, dass in den ersten Jahren auch Buechen-Staad zu den Austragungsorten gehörte.

Mario Ammann von der jeweils organisierenden OL-Gruppe St.Gallen/Appenzell erinnert sich: «Bei den Sportanlagen Bützel hat im August 2003 der zweite ‹OL für alle› stattgefunden.» Rheineck kam 2011 ins Programm, 2019 war St.Margrethen der dritte Ort im unteren Rheintal. «Mit dem sechsten Städtli-Lauf in Rheineck haben wir dieses Kapitel im unteren Rheintal abgeschlossen», sagte Ammann.

Montlingen und das Mittelrheintal als letzte Orte

Wie erwartet, war in Rheineck das Interesse der Läuferinnen und Läufer aus der weiteren Umgebung grösser als jenes der Teilnehmenden aus der Region. Das Timing im Hinblick auf die Schweizer Meisterschaft im Sprint-OL in Basel vom 10. Juni habe gepasst, freuen sich die Organisatoren.

Sie hoffen, dass am 22. Juni in Montlingen die Verhältnisse umgekehrt sind. Dort geht der 17. Dorf-OL über die Bühne. Die letzten «OL für alle» sind nach den Sommerferien, am 31. August in Berneck und am 7. September in Heerbrugg. (ma)