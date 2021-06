Rheineck Nach 26 Jahren in Pension: Dank Elisabeth Wüsts Vermittlertätigkeit einigten sich viele Nach 26-jähriger Tätigkeit als Vermittlerin im unteren Rheintal geht Elisabeth Wüst Ende Mai in Pension. 09.06.2021, 05.00 Uhr

Elisabeth Wüst wurde vom Stadtrat Rheineck nach 26-jähriger Vermittlertätigkeit verabschiedet. Seit 2009 war sie für das untere Rheintal zuständig. Bild: pd

(sk) Ende Mai endete in Rheineck eine Ära: Die langjährige Vermittlerin Elisabeth Wüst-Böck ging nach 26 Jahren in Pension. Elisabeth Wüst begann 1995 ihre Karriere als Vermittlerin. Damals wurden die Vermittlerinnen und Vermittler noch an der Urne gewählt. Nach der Justizreform im Jahr 2009 entstanden im Gerichtskreis Rheintal drei Vermittlerkreise. Elisabeth Wüst wurde die zuständige Vermittlerin für das untere Rheintal (Gemeinden Rheineck, St.Margrethen, Au).