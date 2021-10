Rheineck 26-Jähriger auf der A1 bei Rheineck in Leitplanken geprallt In der Nacht auf Sonntag verletzte sich ein junger Mann bei einem Selbstunfall auf der A1. 24.10.2021, 20.58 Uhr

Der 26-jährige Lenker war eingenickt und hatte die Herrschaft über das Auto verloren. Bild: kapo

Am Sonntag um 3.50 Uhr kam ein Auto auf der Autobahn A1 von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der 26-jährige Mann fuhr mit seinem Personenwagen von St.Gallen kommend in Richtung St.Margrethen. Kurz nach dem Autobahnanschluss Rheineck nickte er am Steuer ein.