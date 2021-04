Reute Neue Kunden und Genossenschafter gesucht Um die Zukunft des Dorfladens in Reute steht es nicht rosig. Die Konsumgenossenschaft sucht Unterstützung. Peter Eggenberger 22.04.2021, 05.00 Uhr

Jakob Egli (Präsident) und Margrith Peter (Vizepräsidentin) des VR der Konsumgenossenschaft setzen sich für den Ladenerhalt ein. Bild: egb

Eine beispielhafte Selbsthilfeaktion ermöglichte im Frühling 1981 die Eröffnung eines Lebensmittelgeschäftes im Ortszentrum von Reute. Um die längerfristige Zukunft des Ladens im Dorfzentrum zu sichern, braucht es jetzt aber dringend neue Kunden und zusätzliche Genossenschafter. «Hut ab vor den damaligen Initianten rund um Gemeinderatsmitglied Ruedi Peter, welche die Schliessung des privaten Lebensmittelladens von Familie Rohner nicht einfach hinnehmen wollten», ruft Jakob Egli, Präsident der Konsumgenossenschaft Reute, das Jahr 1981 in Erinnerung.

Die kleine Gruppe gründete vor vierzig Jahren eine Konsumgenossenschaft mit dem Ziel der Erhaltung des Ladengeschäfts, das dank breiter Unterstützung unerwartet schnell erreicht werden konnte. Im November 1985 konnte der Ladenneubau bezogen werden. Umsatzzahlen stagnieren Zwischenzeitlich haben sich die Einkaufsgewohnheiten verändert. Zudem ist die Konkurrenz sowohl im Vorderland als auch im Rheintal grösser geworden. Dazu kommt die Tatsache, dass Genossenschafter verstorben oder weggezogen sind. Zuzüger wiederum identifizieren sich leider kaum mit dem damaligen genossenschaftlichen Gedanken und tätigen ihre Einkäufe häufig auswärts.

In den letzten Jahren stagnierten die Umsatzzahlen oder waren gar rückläufig. Die Schmerzgrenze sei erreicht, so Egli. «Letztendlich aber entscheidet die Einwohnerschaft über den Weiterbestand des Ladens. Wer weiterhin auf ein breites Angebot im eigenen Dorf zählen will, muss vermehrt unser als Denner-Satellit geführtes Geschäft berücksichtigen», so der Präsident. Im Laden befindet sich auch eine Postagentur. Der Verwaltungsrat der Konsumgenossenschaft ist auf die Unterstützung seitens bestehender und neuer Genossenschafter sowie zusätzlicher Kundinnen angewiesen, will er den Laden retten. Anteilscheine können bereits über 100 Franken gezeichnet werden.