Religionspädagogische Medienstelle Altstätten ist für alle offen

Religion Über 7000 Medien stehen in Altstätten für die gesamte Bevölkerung bereit Neu kann die Bevölkerung bei der Religionspädagogischen Medienstelle kostenlos Medien ausleihen. Auch viele Bücher zu den Weltreligionen, zu ethischen oder psychologischen Themen warten auf die Leserinnen und Leser. Stephan Sigg Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Manuela Mitterer (v.l.) und Hildi Bandel haben im Sortiment auch Bücher, die beim Einstieg ins neue Jahr helfen: Wie werde ich glücklich? Worauf kommt es wirklich an? Bild: Ana Kontoulis

Eine gemütliche Kaffee-Ecke in der kirchlichen Medienstelle an der Klausstrasse 10 lädt ein, gleich vor Ort in den Büchern zu stöbern. Über 7000 Medien stehen bereit. Bisher war die Fachbibliothek vor allem bekannt bei allen, die in Katechese, Religionsunterricht und ERG tätig sind. «Neu richtet sich unser Angebot an die gesamte Bevölkerung», hält Hildi Bandel, die langjährige Leiterin der Medienstelle, fest.

«Seit zwei Jahren sind wir bei Swiss Library Service Platform (SLSP) im Verbund mit 475 Bibliotheken. Alle können bei uns Medien ausleihen. Dafür ist nur eine Registrierung notwendig.» Wer nicht nach Altstätten kommen will, kann die Medien via Online-Katalog auswählen und sie sich für zwölf Franken schicken lassen.

Viele Bilderbücher und auch Spiele

Oft kommen Interessierte vorbei, die gezielt ein Buch suchen, das sie bei einer aktuellen Lebensfrage unterstützt: «Das sind zum Beispiel Eltern, die bei ihren Kindern den Tod thematisieren wollen oder Grosseltern, die ihren Enkeln den Glauben weitergeben möchten», sagt Manuela Mitterer, Katechetin und Mitarbeiterin in der Medienstelle.

«Aber auch wer einfach ein Bilderbuch zu einem bestimmten Thema sucht, wird bei uns fündig.»

Denn neben Sachbüchern und Unterrichtsmaterialien verfüge die Medienstelle über einen grossen Bestand an Bilderbüchern, inklusive Wimmelbüchern. Hildi Bandel hält das Buch «Hier kommt Boris» in die Höhe: «Eine witzige Geschichte über Vorbilder und Heldsein.» Die beiden Mitarbeiterinnen haben aber auch immer ein offenes Ohr für alle, die sie mit ihren persönlichen Lebensfragen oder Bedürfnissen konfrontieren – und suchen dann geeignete Medien heraus.

Zusätzliche Fachkraft Mit Alexandra Moser aus Heerbrugg stösst eine zusätzliche Fachmitarbeiterin zum Team. Die ausgebildete Religionspädagogin und Jugendarbeiterin startet mit 30 Prozent und wird im August auf 50 Prozent aufstocken. «Alexandra Moser bringt beste Voraussetzungen für ihre neuen Aufgaben mit», freut sich die Administrationsrätin Pascale Baer-Baldauf, ihres Zeichens auch Präsidentin der Begleitkommission RPM Altstätten. (pd)

Wer durch die Medienstelle spaziert, erkennt sofort, wie vielfältig das Sortiment ist. Auch viele Bücher zu den Weltreligionen, zu ethischen oder psychologischen Themen warten auf die Leserinnen und Leser. «In den letzten Jahren haben wir angefangen, auch eine Sammlung von Spielen, die sich für Klassen, Gruppen oder Familien eignen, aufzubauen», so Hildi Bandel.

Bestand und Nachfrage verändern sich

Die gesellschaftlichen Entwicklungen lassen sich laut Bandel gut am Bestand und an der Nachfrage ablesen: So habe in den letzten Jahren die Nachfrage nach Büchern zum Thema Beten sowie Bücher, die sich mit innerkirchlichen Themen beschäftigen, nachgelassen. «Beliebter sind Medien zu Ritualen, christlichen Werten oder Vorbildern», weiss Manuela Mitterer. Hildi Bandel merkt an: «Im Gegensatz zu früher achten die Verlage heute mehr auf die Optik. Selbst bei Fachbüchern ist die Sprache süffiger geworden. Auch wer nicht mit der Materie vertraut ist, schafft sofort den Einstieg und hat das Buch schnell gelesen.»

Teil von Medienverbund Die RPM Altstätten wird finanziert vom Katholischen Konfessionsteil des Kantons St. Gallen. Verantwortlich für den Betrieb ist das Amt für Katechese und Religionspädagogik des Bistums St. Gallen. Die RPM ist Teil des Medienverbunds der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Öffnungszeiten: Montag, 14 bis 17 Uhr, Dienstag bis Freitag, 9 bis 11.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr. Link zum Katalog: www.pfarreiforum.ch/medienstelle. (pd)

Auch in Zeiten der Digitalisierung sind Hildi Bandel und Manuela Mitterer überzeugt, dass das Buch eine Zukunft haben wird: «Es ist etwas Anderes, wenn ich es mir mit dem Kind oder Enkelkind auf dem Sofa gemütlich mache und wir gemeinsam in einem Buch blättern als Ergänzung zu den digitalen Angeboten.» Künftig will die Medienstelle auch vermehrt Veranstaltungen anbieten. Auf Anfang Jahr übergab die langjährige Stellenleiterin Hildi Bandel die Leitung an ihre Nachfolgerin Manuela Mitterer. Sie selbst wird weiter in der Medienstelle tätig sein.

