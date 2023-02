Heroin: 27-Jähriger will Geldproblem der Familie mit Dealen lösen

Rebstein/Heerbrugg Gekommen, um zu dealen: 27-jähriger albanischer Bauer wollte die Geldprobleme der Familie mit Verkauf von Heroin lösen Ein 27-jähriger Landwirt aus Albanien wollte die Geldnot der Familie lindern, die wegen einer Operation der Schwester entstanden ist und verkaufte dafür im Rheintal Heroin. Das ging schief. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Bei der Gerichtsverhandlung in Altstätten hatte der junge Albaner Fussfesseln zu tragen. Bild: Gert Bruderer

Das erste Mal kam der Vater eines bald fünfjährigen Mädchens mit dem Flugzeug, das zweite Mal mit dem Reisebus. Er spricht kein Deutsch, hat zur Schweiz keinen Bezug und nimmt selbst keine Drogen.

Bis im Januar des letzten Jahres wohnte er in Rebstein. In vier Monaten verkaufte er wenigen Abnehmern und immer auf Anweisung insgesamt rund 1,5 Kilo Heroin. Bei seinem zweiten Rheintal-Aufenthalt logierte er erneut in Rebstein, später in Heerbrugg, wo er die Drogen in Bahnhofsnähe verkaufte.

Bis die Polizei ihn Mitte Juni erwischte, bediente er regelmässig einige wenige Abnehmer mit insgesamt einem weiteren Kilo. Die Bezugsmengen betrugen zweieinhalb oder fünf Gramm, bei einem Preis von 20 Franken pro Gramm.

Viel mehr gestanden, als nachweisbar gewesen wäre

Die Durchsuchung seines Zimmers brachte ein mit Heroin gefülltes Tupperware sowie eine schwarze, mit Klebeband eingewickelte Kugel zum Vorschein, in der sich ebenfalls Heroin befand. Im Tupperware waren 274 Gramm Heroin (Nettogewicht) mit einem Reinheitsgehalt von 19,3 Prozent, in der Kugel weitere 78,3 Gramm mit einem Reinheitsgehalt von 55,6 Prozent.

Mehr Drogen als das beim Strassendealer gefundene Heroin hätte die Staatsanwaltschaft ihm nicht nachweisen können. Doch der Mann gab von Anfang an den Verkauf von insgesamt 2,5 Kilo zu. Er mutete den Strafverfolgungsbehörden keine jener erfundenen Geschichten zu, mit denen sich geschnappte Drogendealer sonst gern herauszureden versuchen.

Der Verteidiger sagte, sein Mandant habe aus freien Stücken gestanden, «die sechsfache Menge an reinem Heroin verkauft zu haben, die man ihm hätte nachweisen können». Bei diesen Worten huschte den zwei Richtern und der Richterin ein Lächeln über das Gesicht. Der Anwalt meinte weiter: Sein Mandant verdiene deshalb den «grösstmöglichen Geständnisbonus», wenn es um die Strafzumessung gehe. Das Verhalten des Angeklagten sei ein «Beispiel für volle Kooperation, wie Sie es als Gericht noch selten oder überhaupt nie erlebt haben dürften».

Ende Jahr wird der Mann wieder frei sein

Der Staatsanwalt sprach sich für eine abzusitzende Freiheitsstrafe von 38 Monaten aus, der Verteidiger für 28. Doch es ging nicht bloss um diese Zahl, sondern ebenso um die Frage, ob die Strafe ganz abzusitzen oder ein Teil als bedingte Strafe mit Probezeit zu verhängen sei. Unbestritten war ein Verweis des Landes für sechs Jahre, wobei der Angeklagte sogar gemeint hatte, auch 16 Jahre wären in Ordnung. Seine Absicht sei es ohnehin, künftig im Dorf zu bleiben, wo er herstammt. Das sei besser als das zu tun, was er im Rheintal getan habe.

Das Gericht entschied eher im Sinn der Verteidigung. Es verurteilte den Albaner zwar zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten, lässt sie aber nur zur Hälfte vollziehen. Das bedeutet, dass der Mann Ende Jahr die Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf verlassen und die Heimreise antreten kann. Die Untersuchungshaft und die Monate im vorzeitigen Strafvollzug werden ihm ja angerechnet.

Verfahrenskosten liegen bei 23600 Franken

Die anderen 18 Monate wurden auf Bewährung ausgesprochen, bei einer Probezeit von vier Jahren. Dazu kommt ein Landesverweis von acht Jahren, also bis Ende 2031.

Sein Ziel, die wegen einer Operation der Schwester entstandene Geldnot der Familie zu lindern, hat der Landwirt klar verfehlt. Die Kosten des Verfahrens, die ihm auferlegt werden, belaufen sich auf 23574 Franken.

Damit sind sie fast doppelt so hoch wie die Schulden der Familie, die den jungen Mann vorletztes Jahr dazu gebracht hatten, in die Schweiz zu kommen, um hier Drogen zu verkaufen.

