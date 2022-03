Rebstein Weil Hansjörg Lässig zurücktritt: Rhein-Schauen stellt sich neu auf Ein neu zusammengesetzter Vorstand soll das Weiterbestehen des Museums und des Rheinbähnles sichern. Nun steht der neue Vorstand vor grossen Herausforderungen. Denn die finanzielle Lage des Vereins ist angespannt. Max Tinner Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansjörg Lässig (links) nimmt vom neuen Obmann Peter Heine den Dank für die 27 Jahre Vorstandsarbeit entgegen. Bild: Max Tinner

Der grenzübergreifende Verein Rhein-Schauen, der in Lustenau das gleichnamige Museum sowie die Museumsbahn auf dem Rheindamm betreibt, hat an seiner Generalversammlung am letzten Freitag in der «Traube» in Rebstein den Vorstand neu bestellt. Der Bernecker Hansjörg Lässig ist dabei nach 27-jährigem Wirken auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausgeschieden. Sein Rücktritt hat familiäre Gründe, wie er erklärte: Der Frühpensionär will mehr Zeit für die Enkelbetreuung haben.