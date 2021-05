Rebstein Mann versucht Autos aufzubrechen – Polizeihund Yodi stellt den Flüchtigen Ein 34-Jähriger versuchte in Rebstein geparkte Autos zu öffnen. Als die Polizei vor Ort war, flüchtete der Täter. Schliesslich konnte ihn ein Polizeihund schnappen. Der 34-Jährige wurde mit einer Verletzung ins Spital gebracht. 25.05.2021, 11.32 Uhr

Der Polizeihund schnappte den Täter. Symbolbild: Kapo SG

(pd/mas) Am Dienstag in der Nacht verständigte eine 42-jährige Anwohnerin in Rebstein die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen. Sie meldete, dass eine unbekannte Person versuche, parkierte Autos zu öffnen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.