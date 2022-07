Rebstein Elternbefragung zeigte Bedürfnis: Primarschule Rebstein startet mit Mittagstisch Die Primarschule Rebstein lanciert einen Mittagstisch. Sie nimmt den Betrieb mit Schulbeginn am 15. August auf. 05.07.2022, 05.00 Uhr

Rahel Biefer (Leitung, von links), Astrid Zeller-Freuler, Jennifer Arnold-Sieber, Gloria Gruber, Georgette Heule, Uta Schachtler, Karin Mosch (Schulrat) und Maria Reiss (Schulrat). Bild: PD

Das neu geschaffene Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die öffentliche Kindergärten, Primarschulen oder die Oberstufe in Rebstein besuchen. Sie werden in der Unterrichtszeit ein- oder mehrmals pro Woche gesund wie kindgerecht verpflegt, von Fachpersonen sowie engagierten Betreuerinnen verlässlich betreut. Die Betreuung beim Mittagstisch beginnt jeweils um 11.25 Uhr. Nach dem Essen können die Kinder spielen, selbstständig Hausaufgaben machen oder sich ausruhen. Um 13.30 Uhr endet die Betreuung.

Anhand einer Elternbefragung der Primarschule Rebstein Ende 2021 stellte sich heraus, dass ein klares Bedürfnis der Eltern an einem betreuten Mittagstisch vorhanden ist. Deshalb hat der Primarschulrat entschieden, ein eigenes zeitgemässes Angebot für Kinder in Rebstein zu schaffen. Nach der Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger an der Abstimmung im April, startet nun der Mittagstisch am 15. August. Der Primarschulrat sieht ihn als ideale Ergänzung zum bestehenden Angebot, das der Verein Tagesfamilien in Rebstein stellt.

Essen, spielen und erholen

Die evangelische Kirchgemeinde stellt über Mittag verdan­kenswerter Weise ihre Räume zur Verfügung. Attraktive und renovierte Räume im Kirchgemeindehaus laden zum Essen, Spielen und Erholen ein. Die Kinder sollen sich wohlfühlen.

Leckeres Essen wird täglich frisch und regional vom Altersheim Geserhus speziell für die Kinder zubereitet. Die Zusammenarbeit mit einer Institution im gleichen Dorf sieht die Schule als eine optimale Lösung an. Die Leitung des Mittagstischs übernimmt Rahel Biefer. Sie ist Ansprechperson für Kinder und deren Eltern und steht bei Fragen und Anliegen gern zur Verfügung. Das Mittagstisch-Team freut sich auf ihre neue Aufgabe und viele Kinder. (pd)

