Rebstein Auf der Bahnhofstrasse soll häufiger geblitzt werden Die Geschwindigkeitsmessungen an der Bahnhofstrasse in Rebstein im Zeitraum vom 28. September bis 8. Oktober 2020 haben Folgen. Über 50 Prozent der Verkehrsteilnehmer hatten es damals zu pressant. 13.02.2021, 05.00 Uhr

Mehr Radarkontrollen soll es auf der Bahnhofstrasse in Rebstein geben. Symbolbild

(kla) «Wir werden auf der Bahnhofstrasse durch die Kantonspolizei mehr Radarkontrollen durchführen lassen», sagt Andreas Eggenberger, Gemeindepräsident von Rebstein. Diejenigen Autofahrer, die zu stark auf das Gaspedal gedrückt hatten, kommen glimpflich davon. «Das Messgerät der Gemeinde hat keine Fotofunktion», sagt An­dreas Eggenberger.

Weitere Massnahmen aufgrund der vielen Schnellfahrer sind nicht geplant. Laut Ge­meindepräsident war der grösste Teil der Autofahrer mit 55 und 59km/h unterwegs. «Die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug in Richtung Kriessern 51 und in Richtung Dorf 49km/h», sagt Eggenberger. Über frühere Messungen an der Bahnhofstrasse weiss man im Rathaus nichts, weil die Gemeinde über Ergebnisse von Radarkontrollen der Kantonspolizei nicht informiert werde.