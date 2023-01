Raunacht: Perchtawiiber feiern Jahreswechsel in Rebstein

Raunacht Wie die Perchtawiiber in Rebstein den Jahreswechsel begingen Die mystische Zeit der Jahreswende zu feiern, genau dazu luden die Rhintaler Perchtawiiber ein. Genauso wie sie selbst eine rein weibliche Brauchtumsgruppe sind, so war auch ihre Raunacht ein reiner Frauenanlass. Nina Hagmann Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Sporen fürs Feuer, Mehl für den Wind: Die Allgäuer Kräuterfrau Bärbel Bentele feierte mit den Rheintalerinnen die Raunacht im Burghof. Bild: Nina Hagmann

Die Wildkräuterfrau und Sagenerzählerin Bärbel Bentele war an diesem Abend in der Burg in Rebstein eingeladen, um vom Ursprung der Perchta, der «uralten Ahnfrau» zu sprechen, von der die Perchtawiiber ihren Namen ableiten. So verbrannte sie bei Kerzenlicht Holundermark, um die Frau Percht oder Frau Holle, wie sie auch genannt wird, durch den Rauch in den Raum zu holen. Sie erweckte uralte Erzählungen rund um eben diese sagenhafte Gestalt zum Leben und liess die Besucherinnen für einen Abend in eine andere Welt eintauchen. «Man könnte ihr stundenlang zuhören, ich hänge richtig an ihren Lippen», meinte eine Zuhörerin.

Mehl, das den Wind besänftigt

So wurde jede Frau dazu eingeladen, einen Rosmarinzweig als Geschenk für die Frau Percht aufs Feuer zu legen. Auch warf eine Jede eine Handvoll Bärlauchsporen ins Feuer, um das Licht zu nähren und eine Handvoll Mehl in den Wind, um diesen zu besänftigen. Andächtig stand man um das Feuer, roch den Rosmarinduft und sah zu, wie das Feuer bei jeder Handvoll Bärlauchsporen für einen Moment aufflammte. Dazu erzählte Bärbel Bentele eine Sage, in der eine Frau in einer stürmischen Nacht Mehl vom Dach warf, als Geschenk für den Wind, um ihn zu nähren und zu besänftigen. Dies führte dann dazu, dass der Wind sich beruhigte und Pferd und Stall verschont blieben.

In voller Verkleidung zeigten sich die aktiven Mitglieder des Vereins, um die Besucherinnen mit einem Glühwein zu begrüssen oder für Fotos zu posieren.

Eine freudige Energie herrschte auch später, als alle Frauen sich an lange Tische setzten, um eine Schale Suppe zu essen und sich bei einem feierlichen Glas Rotwein zu unterhalten. «Ich finde es grossartig, nur unter Frauen zu sein. Es kommt einfach eine besondere Stimmung auf. Es sind Frauen allen Alters hier und ich finde es interessant, mich mit ihnen auszutauschen», fand Gisela Schwander. Für die Raunacht ist sie extra aus Lachen im Kanton Schwyz angereist. Gabriela Biasi aus Widnau stimmte ihr zu. Sie hatte über eine Freundin von der Raunacht erfahren und genoss es, auf Gleichgesinnte zu treffen.

Bis auf den letzten Sitz war der Anlass ausgebucht – die Perchtawiiber waren zu Recht stolz auf den gelungenen Abend.

