Am Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Diepoldsau zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Visthanna Vimalakanthan 05.11.2020, 15.46 Uhr