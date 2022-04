Rankweil Die Marktgemeinde Rankweil ist neu bei Agglomeration Rheintal dabei Als 23. Gemeinde hat sich die Marktgemeinde Rankweil dem Verein Agglomeration Rheintal anschliessen. An der Mitgliederversammlung wurde der Antrag auf Aufnahme einstimmig gutgeheissen. 06.04.2022, 05.00 Uhr

Kürzlich wurde der Verein Agglomeration Rheintal um ein Mitglied erweitert. Bild: PD

Die Marktgemeinde Rankweil stellte an der Versammlung des Vereins Agglomeration Rheintal (VAR) den Antrag auf Aufnahme, was die Mitglieder einstimmig gutgeheissen haben. Damit schliesse sich die Lücke zwischen Feldkirch und den Gemeinden der Region am Kumma um ein weiteres Stück, wie der VAR in einem Communiqué schreibt. Rankweil ist die 23. Gemeinde, die dem Verein angehört.