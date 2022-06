Radsport Jubelrufe und Schweizer Fahnen: Die Rad-Elite der Damen in Altstätten Die Radsportfans standen in Altstätten bereit, als der Tross der Tour de Suisse Damen durch die Stadt Richtung Stoss vorbeizog. Nicht so zahlreich jedoch, wie es bei den Männern der Fall ist. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Das Hauptfeld der Radfahrerinnen erklomm am Montag um 15 Uhr von Altstätten aus den Stoss. Angefeuert wurden sie von Schaulustigen am Strassenrand. Bild: Cassandra Wüst

«Hopp Schweiz» oder «Go Ronja» stand am Montagnachmittag mit weisser, blauer und roter Kreide auf der Strasse unterhalb des Stossplatzes geschrieben. Fans mit Schweizer Fahnen und Handys standen am Strassenrand und warteten darauf, dass die Radfahrerinnen der Tour de Suisse den Bergpreis in Altstätten in Angriff nehmen würden.

Der Andrang in der Stadt war allerdings bescheiden – zumindest als die Werbekolonne eine Stunde vor der Ankunft der Velofahrerinnen in Altstätten Giveaways verteilte. Erst kurz vor der Durchfahrt füllten sich die Strassenränder entlang der Migros bis zum Stossplatz. Und auch vor dem Schulhaus Klaus fanden sich einige Schulkinder und andere Schaulustige ein.

Diese Kids konnten begehrte Werbegeschenke einheimsen. Bild: Cassandra Wüst

Blöchlinger von beiden Grossmütter unterstützt

Viele der Anwesenden beklagten sich, dass sie im Vorfeld nichts von dem Rennen gehört hätten. Es gab auch keine Plakate. Es sei halt «nur» ein Frauenrennen, sagte eine Anwesende. Da sei der Aufmarsch leider nicht so gross, wie bei den Männerrennen.

Dennoch waren auch treue Fans vor Ort. So unter anderem die beiden Grossmütter von Ronja Blöchlinger, der Radfahrerin aus Heiden. Ausgerüstet mit Fähnchen und einer roten Mütze mit weissem Kreuz trotzten sie den heissen Temperaturen und standen gleich in der ersten Kurve bereit. Sie seien sehr stolz, dass ihre Enkelin heute dabei ist. Nach dem Rennen erzählten die Grossmütter, Ronja habe ihnen zugewunken und sei «vorne dabei gewesen».

Ronja Blöchlingers stolze Grossmütter, links und rechts im Bild. Mit Fahnen jubelten die Fans am Strassenrand. Bild: Cassandra Wüst

In der dritten von insgesamt vier Etappen passierten die Fahrerinnen am Montagnachmittag das Oberrheintal: Von Vaduz kommend, überquerten sie kurz vor 15 Uhr in Altstätten den Stoss. Mit einem Vorsprung von zwei Minuten erreichten zwei Fahrerinnen, darunter die Schweizerin Aline Seitz, Altstätten als erste, bevor es die Passstrasse hinauf ging.

Jolanda Neff mit starker Leistung

Jolanda Neff und Ronja Blöchlinger befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Hauptfeld. Den Bergpreis am Stoss sicherte sich die Französin Evita Muzic. Über Eichberg fuhren die Damen zurück bis nach Chur, dem Etappenziel. Die Thalerin Jolanda Neff zeigte erneut eine starke Leistung, sicherte sich den siebten Rang und steht in der Gesamtwertung vor dem letzten Rennen auf Platz fünf. Ronja Blöchlinger schloss das Rennen als 45ste ab. Heute Dienstag steht die Königsetappe von Chur via Wolfgangpass (Davos) nach Lantsch/Lenz als letztes Teilstück auf dem Programm.

Schaulustige machten es sich im Schatten bequem. Bild: Cassandra Wüst

