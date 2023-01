Altstätten: Prozess gegen Financhef, der seine Firma betrog

Prozess Blaues Auge für Rheintaler Finanzchef, der sein eigenes Unternehmen betrog Ein ehemaliger Finanzchef hat seinen Arbeitgeber um fast 1,6 Mio. Franken betrogen und kommt trotz dieser hohen Deliktsumme und jahrelangen Vertrauensmissbrauchs mit einer bedingten Freiheitsstrafe davon. So verlief der Prozess vor dem Kreisgericht Rheintal. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Der Finanzchef missbrauchte das Buchhaltungsprogramm für gefälschte Einträge: 68 private Kreditkartenrechnungen hat dadurch der Arbeitgeber bezahlt. Bild: Depositphotos / Monkey Business Images

Der Mann ist um die sechzig und damit beschäftigt, möglichst viel von seiner hohen Schuld abzustottern. Nicht nur vom Lohn (den er für eine neue Tätigkeit in einem anderen Unternehmen erhält) zahlt er dem geschädigten Unternehmen monatlich einen Betrag; auch Geld aus der eigenen Pensionskasse dürfte demnächst der betrogenen Firma zufliessen.

Im Buchhaltungssystem Einträge gefälscht

68 private Kreditkartenrechnungen hat das Geschäftsleitungsmitglied durch seinen Ar­beitgeber bezahlen lassen. Während gut acht Jahren hat der Mann das Unternehmen um durchschnittlich 200'000 Franken pro Jahr – und insgesamt fast 1,6 Mio. Franken – betrogen. Mit seinem ohnehin stattlichen Lohn sowie dem betrügerisch bezogenen Zusatzgeld genoss er einen «gehobenen Lebensstil», wie es in der Anklageschrift heisst. Besonders viel Geld zweigte der Mann im Jahr 2014 ab, als er seinen Arbeitgeber um insgesamt gut 300'000 Fran­ken betrog. Auch 2013 (mit 264'000 Franken) und 2016 (mit 242'000 Franken) stechen hervor.

In der Anklageschrift sind alle Beträge aufgelistet, die der Täter von seiner Firma bezog.

Der Finanzchef missbrauchte das Buchhaltungsprogramm für gefälschte Einträge. Er fingierte Bestellungen und Aufwände, um für seine betrügerischen Zahlungen zu seinen eigenen Gunsten Belege erstellen zu können. Diese gingen jeweils als Urkunden in die kaufmännische Buchhaltung ein. Der Mann hat sich daher nicht nur des gewerbsmässigen Betruges, sondern auch der mehrfachen Ur­kundenfälschung schuldig gemacht.

Von Grundvertrauen profitiert

Vor dem Kreisgericht Rheintal in Altstätten kam die Staatsanwältin auch auf die Frage zu sprechen, ob das geschädigte Unternehmen besser hätte aufpassen müssen bzw. seine Kontrollpflicht verletzt habe. Dies verneinte sie. In einen Finanzchef müsse man ein Grundvertrauen setzen können, der Firma sei kein Vorwurf zu machen. Der Betrüger habe das Vertrauen in ihn arglistig missbraucht. Um nicht enttarnt zu werden, liess er die von ihm gefälschten Unterlagen nicht vom Firmenchef mit einer Zweitunterschrift bestätigen. Vielmehr nutzte er jeweils die Abwesenheit des Chefs, um die Zahlungen zusammen mit seiner nichts ahnenden Mitarbeiterin freizugeben.

Diese Mitarbeiterin führte er gezielt in die Irre. Er verschleierte die unrechtmässigen Zahlungen, indem er seine fiktiven Einträge im Buchhaltungssystem mit rechtmässigen Zahlungen vermischte und zeitliche Dringlichkeit vorgab. In der Anklageschrift heisst es, der Mann habe das Vertrauens-, Vorgesetzten- und langjährige gute Zusammenarbeitsverhältnis zu seiner Mitarbeiterin ausgenutzt, um diese dazu zu bringen, die nötige Zweitunterschrift zu leisten.

Kein Landesverweis

Dem Gericht sagte der frühere Finanzchef, er schäme sich – gegenüber dem Unternehmen, seiner Familie sowie seinem eigenen Umfeld. Nur allzu gern würde er alles rückgängig machen, was leider nicht möglich sei. Die Staatsanwältin stufte das Vergehen des Mannes als mittelschwer ein und veranschlagte die Einsatzstrafe für solches Verschulden mit fünf Jahren Gefängnis. Weil auch Urkunden gefälscht wurden, hätte sich streng genommen eine «unbedingte Strafe in einem höheren Bereich» aufgedrängt.

Doch der Täter kommt in diesem Fall mit «einem blauen Auge» davon, wie der Gerichtspräsident nach der Urteilsverkündung bemerkte. In Einklang mit der Staatsanwaltschaft verurteilte das Kreisgericht den früheren Finanzchef zu 18 Monaten bedingt, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Weil er immer in der Schweiz zu Hause war und auch hier aufwuchs, wird der Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft auch nicht des Landes verwiesen.

«Von Anfang an geständig und kooperativ»

Die Staatsanwältin begründete die ungewöhnliche Milde mit der «aufrichtigen Reue» des Angeklagten, der sich zutiefst schäme und sich «nach Kräften um Rückzahlungen an das geschädigte Unternehmen bemüht». Er nehme heute massive Einschränkungen in Kauf, nachdem er «von Anfang an geständig und kooperativ» gewesen sei und nichts beschönigt habe. Wenn ein Beschuldigter das Ausreizen der Strafmilderungsgründe verdiene – «dann er».

