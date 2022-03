Altstätten: Diakon wird zum Priester geweiht

Weihe «Priester fallen nicht fertig vom Himmel, sind aber sein Geschenk»: Diakon wird zum Priester geweiht Am Samstag wurde in der Kathedrale St.Gallen Peter Legnowski von Bischof Markus Büchel zum Priester geweiht. Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Der Altstätter Pfarrer Roman Karrer (links) und Bischof Markus Büchel helfen Peter Legnowski in sein Priestergewand.

Am Samstag weihte Bischof Markus Büchel Diakon Peter Legnowski, tätig in der Seelsorgeeinheit Altstätten, zum Priester. In seinen Schlussworten sagte Peter Legnowski: «Es ist für mich ein ganz besonderer Moment, ein langer Weg hat sein Ziel gefunden.» Bischof Markus Büchel freute sich sehr darüber, dass sich der engagierte und aufgeschlossene Seelsorger für den priesterlichen Dienst entschieden hat.

Vor der Weihe bekundete Peter Legnowski vor der ganzen Gemeinde seine Bereitschaft, das Priesteramt anzunehmen. Zur traditionellen Allerheiligenlitanei lag er vor den Altarstufen, während die mitfeiernde Gemeinde kniete und gemeinsam die Heiligen anrief. Dann folgte die stille Handauflegung, zuerst durch den Bischof, dann durch alle konzelebrierenden Priester.

Nun sprach der Bischof das Weihegebet. Der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Altstätten, Roman Karrer, übernahm danach das Anlegen der priesterlichen Gewänder. Bischof Markus Büchel salbte Peter Legnowski anschliessend die Hände, verbunden mit der Bitte um Stärkung und Kraft durch den Heiligen Geist. Nun erhielt der Neupriester die violette Stola, das Kranken­öl, Kelch, Hostienschale und Primizkreuz. Zum Friedensgruss umarmte Bischof Markus seinen neuen, sichtlich gerührten und glücklichen Priester im Dienste des Bistums St.Gallen. In der Eucharistiefeier feierte Peter Legnowski nun erstmals als Priester mit.

Eine grosse Freude für die Kirche und das Bistum

In der Predigt wandte Bischof Markus Büchel sich persönlich an den Weihekandidaten. «Deine Bereitschaft zur Priesterweihe ist eine grosse Freude für mich als Bischof, für die Kirche, für unser Bistum und für alle, die mit dir verbunden sind».

Während Jahren habe er Peter Legnowski als aufgeschlossenen und engagierten Seelsorger im Raum Altstätten kennen lernen dürfen. Nach Begleitung und Befragung hatte Generalvikar Guido Scherrer Peter Legnowski zur Weihe empfohlen. Die Schilderung seines langen Weges machte dem Bischof erneut bewusst: «Priester fallen nicht fertig vom Himmel, aber sie sind ein Geschenk des Himmels, das entdeckt werden will.»

Auch in der Weggeschichte von Peter Legnowski gab es Ereignisse, Begegnungen und Stationen, die als Entscheidungspunkte wesentlich waren. «Doch im Letzten bleibt deine Berufungsgeschichte doch ein persönliches, tiefes Geheimnis», sagte Markus Büchel. In jeder Berufungsgeschichte bleibe die Frage Jesu die entscheidende Frage: «Was sucht ihr?» Was suchen Menschen, die sich heute auf die besondere Lebensnachfolge einlassen?

«Ansehen und Karriere können es nicht sein», betonte der Bischof. Das Priesterbild sei in der heutigen Gesellschaft belastet, auch kreative Zukunftsvisionen für Kirche, Gesellschaft und Schöpfung hätten nicht Hochkonjunktur. «Aber trotzdem findest du im Priesterdienst, was du im Tiefsten suchst», sagte der Bischof zu Peter Legnowski. «Auf dem Weg Jesu bist du bereit, jene Grundmelodie des Lebens zu finden, die dich rüstet für die vielfältigen Aufgaben in der Kirche.» Der Bischof sprach über die Priesterweihe als Gabe des Heiligen Geistes, als Salbung und Sendung. «Christus braucht dich heute ganz konkret, um durch deine Worte und durch dein Zeugnis Menschen anzurühren und ihnen in den Heilszeichen der Sakramente zu begegnen.»

Am Tag des Heiligen Liudger

Nach dem Weihegottesdienst, den manche Weggefährtinnen und Weggefährten Peter Legnowskis mitfeierten, zudem Gläubige aus den Pfarreien der Seelsorgeeinheit Altstätten, waren alle zum Apéro im Dekanatsflügel eingeladen. Hier gab es Gelegenheit, Peter Legnowski zu gratulieren, und zum frohen Beisammensein.

Peter Legnowski hat in Münster und Freiburg i.B. Theologie studiert und ist seit 2010 in der Seelsorgeeinheit Altstätten tätig. 2018 wurde er Pfarreibeauftragter von Lüchingen. Im Rheintal hat er sich als Seelsorger bewährt, und hier ist auch sein Wunsch gewachsen, den Weg zum Priesteramt weiterzugehen. Der Neupriester stammt ursprünglich aus dem Bistum Münster. So war es ein schönes Zeichen, dass seine Weihe am Gedenktag des heiligen Liudger von Münster am 26. März gefeiert wurde. Die Primiz wurde gestern Sonntag, 27. März, in der Pfarrkirche von Altstätten gefeiert. (pd)

