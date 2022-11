Preisverleihung «Dä goldig Bär» wurde vergoldet: Die Stadt Altstätten zeichnet Sportlerinnen und Sportler aus Acht Altstätterinnen und Altstätter sind für ihre sportlichen Leistungen geehrt worden – erstmals mit echtem Gold. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Die Clientis Biene Bank mit Vizedirektor Urs Schneider (rechts) spendiert den Gewinnerinnen und Gewinnern des «Goldige Bär» ein Goldvreneli (von links): Sirin Städler (Velo-Club Altstätten), Sara Bayerl und Sandro Graf (KTV Altstätten), Hanruedi Götti (Pistolenschützen Altstätten), Micha Alder (VC Altstätten) sowie Jenny und Andi Mosch (Schwarzpulverschützen). Es fehlt: Maurin Buschor. Bild: Yves Solenthaler

Die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler führte die Stadt und der Verkehrsverein Altstätten an der jährlichen Konferenz der Vereinspräsidentinnen und -präsidenten im «Sonnen»-Saal durch. Der interimistische Verkehrsvereinpräsident Toni Loher, der als Stadtrat auch den wegen eines Todesfalls in der Familie verhinderten Stadtpräsidenten Ruedi Mattle vertrat, freute sich: «Der goldene Bär ist vergoldet worden.»

Die Clientis Biene Bank, mit Sitz in Altstätten, verpflichtet sich in einem Vierjahresvertrag, den Ausgezeichneten je ein Goldvreneli zu schenken.

Ein Altstätter wurde 2022 sogar Weltmeister

Vergoldetes Metall haben viele der Athletinnen und Athleten ohnehin bereits zu Hause; preiswürdig ist, wer mindestens an einer Schweizer Meisterschaft eine Medaille gewinnt und in Altstätten wohnt oder einem Altstätter Verein angehört. Fünf Sportler und drei Sportlerinnen erfüllten 2022 diese Kriterien. Die acht Gold-Stars kommen aus drei Disziplinen (dreimal Leichtathletik, dreimal Schiessen und zweimal Mountainbike/Radsport) und vier Vereinen (KTV, Velo-Club, Schwarzpulverschützen und Sport- und Pistolenschützen Altstätten).

«Dieses Jahr haben wir sogar einen Weltmeister dabei», sagte Toni Loher: Andi Mosch von den Schwarzpulverschützen gewann an den Weltmeisterschaften in Pforzheim mit dem Vorderlader-Luntengewehr über 50m stehend die WM-Gold­medaille. Mit je einer silbernen und bronzenen Auszeichnung an den Schweizer Meisterschaften komplettierte er den per­sönlichen Medaillensatz. National war seine 16-jährige Tochter Jenny Mosch noch erfolgreicher: Sie gewann zwei Goldmedaillen.

Der meistdekorierte Sportler ist indes Pistolenschütze Hansruedi Götti, seine Bronzemedaille war bereits die 41.nationale Medaille in seinem Palmarès, das auch internationales Edelmetall enthält.

Erfolgsgaranten vom KTV Altstätten

Auf nationale Ebene sind die Leichtathletinnen und Leichtathleten vom KTV Altstätten. verlässliche Erfolgsgaranten. Dieses Jahr wurden Sara Bayerl (Bronze U23) und Maurin Bu­schor (Silber U23) ausgezeichnet. Beide errangen ihre nationale Medaille im Stabhochsprung. Sandro Graf gewann gar zweimal Silber, einmal im Weitsprung der U20 und einmal mit der Staffel der LG Rheintal.

Vom Velo-Club Altstätten wurden die 16-jährigen Talente Sirin Städler und Micha Alder geehrt. Sirin Städler gewann an den Schweizer U17-Meisterschaften im Mountainbike die Gold- und an den Youth European Games die Silbermedaille. Micha Alder holte im Strassenrennen und im Radquer zwei nationale Silbermedaillen. Auch dafür wurde der Mountainbiker von Swiss Cycling als vielseitigster Fahrer mit der U17-Trophy ausgezeichnet.

Micha Alder hat ein Weltcup-Team gefunden

Nächstes Jahr folgt für Städler und Alder der Übertritt in die U19, wo sie regelmässig internationale Einsätze bestreiten. Für Micha Alder unter veränderten Vorzeichen: Er fährt ab 2023 fürs neue Nachwuchsteam BiXS des früheren Profi-Mountainbikers Lukas Flückiger.

