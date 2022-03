Oberriet: Kurs für Kinder und Eltern zu den Gefahren im Internet

Prävention Oberriet: Vorsicht, Gefahr im Internet – Tipps für Kinder und ihre Eltern Die Suchtpräventionsgruppe Alles Klar lädt am Donnerstag, 17. März, von 17.30 bis 18.30 Uhr Kinder und Eltern zum Medienpräventionsanlass ein. Die Veranstaltung unter dem Namen «Angek(l)ickt Kids» findet in der Burgwieshalle in Oberriet statt. 16.03.2022, 05.00 Uhr

Das Internet ist spannend, lustig und nützlich – es birgt aber auch Gefahren. Bild: Keystone

Der Anlass richtet sich an Primarschülerinnen und -schüler der ersten und zweiten Klasse sowie deren Eltern und Bezugspersonen.

Bereits im Vorschulalter machen Kinder erste Erfahrungen mit dem World Wide Web. Denn es ist spannend, lustig und nützlich – birgt aber auch Gefahren. Die Kids selbst sind sich deren allerdings selten bewusst. Die Eltern wiederum wissen oft gar nicht, wo sich ihre Kinder im Netz aufhalten, was sie alles an- oder wo sie sich durchklicken. Das verunsichert. Doch was tun? Am besten darüber reden und sich informieren. Genau diese Gelegenheit bietet sich am Präventionsanlass «Angek(l)ickt Kids». In einer Stunde werden wichtige Informationen über den Umgang mit Medien vermittelt und verschiedene Gefahrenquellen aufgezeigt.

Verantwortungsvoller Umgang

Die Themen: Was ist virtuell? Was real? Das Recht am eigenen Bild; Fake & Hoax; Selfies; Datenschutz; Umgang mit Passwörtern; Online-Games, Cybermobbing etc. Das lösungsorientierte Präventionskonzept zeigt zudem, was zu tun ist, wenn mal etwas schief geht. Allerdings ohne Mahnfinger, sondern mit hilfreichen, praktischen Tipps. Ziel des Abends ist es, allen bewusst zu machen, wie man verantwortungsvoll mit Medien umgeht und wie man die Medienkompetenz stärken kann. Der Anlass wird von der Suchtpräventionsgruppe Alles Klar organisiert, die seit über 20 Jahren im Auftrag der Gemeinden Eichberg-Oberriet-Rüthi und der Oberstufenschulgemeinde Oberriet-Rüthi aktiv ist. (ca)

www.angeklickt.li