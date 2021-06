Post Altstätten wird modernisiert und bekommt eine Kinderecke

altstätten Die modernisierte Post bekommt einen Päckliautomaten und eine Kinderecke Die Altstätter Filiale wird «modernisiert». Das heisst: Weniger «Gemischtwaren», mehr Holz und eine Theke. Gert Bruderer 18.06.2021, 05.00 Uhr

Der Altstätter Postfiliale steht als erster im St.Galler Rheintal eine «Modernisierung» bevor. Die leicht umgestaltete Post soll am 5. Juli neu eröffnet werden und dann über ein paar Neuerungen verfügen. Bild: Gert Bruderer

Nach dem landesweiten Abbau der Poststellenzahl und beschönigenden Erklärungen ist eine gewisse Skepsis naheliegend, wenn die Post eine Modernisierung ankündigt.

Mit einem Flyer setzt sie die Kundschaft über das Dienstleistungsangebot in der Altstätter Filiale ab 5. Juli in Kenntnis.

Neu: Kinderecke, Theke, Automat

Drei neue Dienstleistungen sind aufgeführt: Im Zuge einer Umgestaltung entstehen eine Kinderecke und eine Informations- und Beratungstheke. Ausserdem wird man die Möglichkeit haben, selbstständig Pakete am Automaten aufzugeben.

Die neue Kinderecke. Bild: pd

Was bedeutet das für die Zahl der bestehenden drei Schalter und für die hier angebotenen Dienstleistungen? Wird die Kundschaft trotz des Automaten auch am Schalter noch Päckli aufgeben können?

Ja, lautet die Antwort der Post-Medienstelle.

Pakete, die noch nicht versandfertig (also noch nicht frankiert) sind, müssen sogar weiterhin an einem der bestehen bleibenden (aber neu angeordneten) drei Schalter aufgegeben werden.

Erste solche Filiale im Rheintal

Von den Postfilialen im Rheintal ist jene in Altstätten die erste, die neu gestaltet wird. Appenzell hat bereits eine Post nach dem neuen Konzept. Der Post geht es darum, ihren «Gemischtwarenladen» zu verkleinern, also die Zahl der in der Kundenhalle angebotenen Artikel zu verringern und so Platz für anderes zu schaffen.

Mit der neuen Strategie öffnet die Post ihre Filialen für Dienstleister aus verschiedenen Branchen (Banken, Versicherungen, Krankenkassen, aber auch Behörden oder KMU), denen sich die Möglichkeit bietet, die zur Verfügung stehende Promotionsfläche zu nutzen.

Privatkunden sollen somit in ausgewählten Postfilialen gleichzeitig mehrere Geschäfte am gleichen Ort erledigen können, ist von der Medienstelle zu erfahren. An der neu entstehenden Informations- und Beratungstheke gibt eigenes Personal Auskunft über die Dienstleistungen der Post. Diese seien der Kundschaft oft noch zu wenig bekannt bzw. wüssten Interessierte nicht, wie sich eine bestimmte Dienstleistung nutzen lasse, lautet die Begründung für die Neuerung. An der neuen Theke werde informiert und bei der Anwendung geholfen. Bei der Kinderecke handelt es sich um eine Spielecke mit Kinderpost.

Den Kundenraum werden viel Holz und helle Farben prägen. Sowohl Theke als auch Kinderecke werden erst geöffnet, sobald die Coronamassnahmen es zulassen.

Alle Postfächer bleiben bestehen

Heute betreibt die Post in Altstätten je eine Postfachanlage auf der Rückseite der Postfiliale am Rathausplatz sowie im Industriegebiet Baffles.

Im Städtli sind es 72 Postfächer, im Gebiet Baffles 128. Beide Anlagen und auch die Zahl der Postfächer bleiben nach Auskunft der Post-Medienstelle bestehen.