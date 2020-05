Poser-Problem auch in Heerbrugg: Mit dem Auto in die Hauswand geknallt In Heerbrugg fuhr ein 20-Jähriger in die Hauswand des «Sternen». Der Unfall dokumentiert das Poser-Problem. Hildegard Bickel 19.05.2020, 05.00 Uhr

Zur Unfallzeit am Samstagabend hielt sich glücklicherweise niemand vor dem Restaurant auf. Kurz nach 20 Uhr kam der Mann von der Bahnhofstrasse her und bog in die Auerstrasse ein. Dabei dürfte er zu stark beschleunigt haben, ehe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. «Der 20-Jährige fuhr über das Trottoir in die Hauswand und rammte einen Briefkasten sowie zwei abgestellte Velos», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. Verletzt wurde niemand.

Den Sachschaden am Auto und am Gebäude schätzt die Polizei auf rund 10000 Franken. Der Unfall dürfte für den Mann einen Ausweisentzug zur Folge haben. Die Staatsanwaltschaft befasst sich mit dem Fall.

Die Gäste und das Personal befanden sich während des Unfalls im Innern des Restaurants und auf der hinteren Terrasse. Zum Glück sei nichts Schlim­meres passiert, so der Tenor im Team des Restaurants Sternen. Immer wieder beklagen sich Anwohner bei der Kantonspolizei über die unangepasste Fahr­weise von Einzelpersonen. Mit quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren drehen sie ihre Runden um das Areal am Bahnhof Heerbrugg. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis etwas geschehe, so die Meinung Ortskundiger.

Erst kürzlich kontrollierte die Polizei zwei Personen, die innerorts mit stark überhöh­- ter Geschwindigkeit – über 90 km/h – unterwegs waren.

Viel zu tun wegen Posern

Die Kapo ist gefordert mit dem Poser-Problem. Junge Leute mit extrem PS-starken Fahrzeugen nehmen mit ihrer verantwortungslosen Fahrweise die Gefährdung Dritter in Kauf.

Im Kanton St.Gallen gibt es verschiedene Brennpunkte. Der Unfall vor dem «Sternen» wird die Polizei zu vermehrten Kon­trollen in Heerbrugg veranlassen, hiess es auf Anfrage. Auch eine Schwerpunktaktion sei möglich.