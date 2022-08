Cédric Carnier: Er will in den Rat der Oberstufe Mittelrheintal

Portrait «Es stimmt für mich alles»: Deshalb kandidiert Cédric Carnier für den frei werdenden Sitz im Schulrat der Oberstufe Mittelrheintal Cédric Carnier kandidiert für den ab 2023 frei werdenden Sitz im Schulrat der Oberstufe Mittelrheintal. Der 35-jährige Balgacher möchte sein Wissen aus der Baubranche bei der weiteren Entwicklung der OMR aktiv einbringen. Andrea C. Plüss Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Der Balgacher Cédric Carnier besuchte als Sekundarschüler die OMR. Jetzt kandidiert er für den OMR-Schulrat.

Für den Rest der Amtsdauer bis 2024 sucht die OMR per Ersatzwahl ein Mitglied für den Schulrat. Idealerweise mit Erfahrung im Bauwesen, um das Ressort Bau und Infrastruktur vom Ende Jahr ausscheidenden Schulrat Ivo Eggenberger zu übernehmen. Am 25.September steht eine Kampfwahl bevor, da sich nebst Cédric Carnier (FDP) auch der Balgacher Fabio Schlatter um den Schulratssitz bewirbt.

Nachdem die Rücktrittsankündigung Eggenbergers bekannt war, habe ihn ein Kollege angesprochen und ihm die Kandidatur angetragen, sagt Cédric Carnier, der in Balgach aufgewachsen ist und mit seiner Frau auch dort wohnt. Seit zehn Jahren ist der 35-Jährige für die Firma Novaron Architektur und Baukonzepte als Bauleiter in leitender Position tätig. Der gelernte Hochbauzeichner bildete sich nach dem Lehrabschluss 2006 weiter und legte im Jahr 2011 die höhere Fachprüfung zum Eidg. Dipl. Bauleiter Hochbau ab. Demnächst möchte sich Carnier als Brandschutzfachmann und anschliessend als Brandschutzexperte ausbilden lassen.

Das Erscheinungsbild mitgestalten

Beruflich ist Cédric Carnier in der ganzen Ostschweiz unterwegs. Derzeit betreut er Bauvorhaben und Projekte in Ilanz, Gossau und Adliswil. Für den Verantwortungsbereich Bau und Infrastruktur im OMR-Schulrat fühlt sich Carnier gut gerüstet. Nebst umfangreichem Fachwissen sei er «sicher in der Anwendung aktueller Normen, Vorschriften und Regeln der Baukunde». Ihn reize die Mitarbeit im Schulrat, da er in diesem Amt aktiv an der künftigen Gestaltung und dem Erscheinungsbild der Oberstufe Mittelrheintal mitwirken könne. Er sagt: «Die künftigen Lern- und Lehrformen erfordern bauliche Umsetzungen. Dazu gehören die Erhaltung wie auch Erweiterungen der Infrastruktur.» Als er seine Bewerbungsunterlagen im Sekretariat abgegeben habe, erzählt Carnier, habe er auch einen Blick in den A- und den B-Trakt geworfen: «Das sieht noch aus wie damals», fasst Carnier seinen Eindruck zusammen. Er selbst war als Sekundarschüler an der OMR und kam auch nach dem Schulabschluss hin und wieder ins Schulhaus, um seinen ehemaligen Lehrern, Markus Waser und Oliver Morandi, Hallo zu sagen. Gut vorstellbar, so Cédric Carniers Einschätzung, dass sich mit Blick auf Trakt A und Trakt B «in der nächsten Zeit ein Thema für den Schulrat» ergebe. Schliesslich profitierten von einem positiv gestalteten Umfeld sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrpersonen, ist Carnier überzeugt. Ein gutes Beispiel dafür sei der Ende 2019 eingeweihte C-Trakt.

Bei Noch-Schulrat Ivo Eggenberger, mit dem er gut bekannt ist, hat sich der Kandidat über Aufgaben, Projekte und die zeitlichen Anforderungen, die das Amt mit sich bringt, erkundigt. «Das stimmt für mich alles», versichert er und ergänzt: «Sonst hätte ich mich nicht beworben.»

Seit Jahren als Samiklaus im Einsatz

Der 35-Jährige ist Mitglied bei Vesberum, dem Ehemaligenverein der OMR. Acht bis zehn Tage im Jahr versieht er zudem bei der Regionalen Zivilschutzorganisation Rheintal seinen Dienst im Bereich Führungsunterstützung. Beim Moschtifäascht Widnau verantwortet Carnier das Ressort Bau und Infrastruktur und als Mitglied der Klausgesellschaft St.Margrethen ist der Balgacher jeweils als «Auto-Klaus» im Einsatz und absolviert gemeinsam mit dem Schwager die Sami- klaus-Hausbesuche in Rebstein und Balgach.

Vergangenen Montag brachte Cédric Carniers Frau Sohn Fréderick zur Welt. Bis zum Alter, in dem sein Sohn allenfalls die OMR besuche, ziehe es sich natürlich noch etwas hin, meint der 35-Jährige lachend und fügt an: «Ich könnte aber jetzt die Saat legen für mein Kind.» Im Falle seiner Wahl stünde Cédric Carnier deshalb auch für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Hinweis Demnächst erscheint das Por-trät des anderen Kandidaten, Fabio Schlatter.

