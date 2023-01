Kriessern: Frontalkollision auf schneebedeckter Strasse

Polizeimeldung Frontalkollision in Kriessern: Zwei Autos prallen ineinander – Frau leicht verletzt Auf einer schneebedeckten Strasse verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in ein entgegenkommendes Fahrzeug. 21.01.2023, 09.52 Uhr

Drei Autos waren in den Unfall involviert. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Freitagnachmittag sind kurz nach 17.05 Uhr zwei Autos auf der Unterdorfstrasse, Höhe ‹Kriessner Wäldli›, frontal zusammengestossen. Gemäss Polizeimeldung fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto auf der schneebedeckten Strasse von Widnau her in Richtung Montlingen. In einer Kurve rutschte sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto korrekt in Richtung Widnau. Es kam zur Frontalkollision der beiden Autos. Hinter der Frau fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto. Er konnte rechtzeitig abbremsen und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort prallte sein Auto in das abgewiesene, unfallverursachende Auto. (kapo/dar)