Diepoldsau: Gemeindepräsident Roland Wälter tritt zurück

Politik Vor Ablauf der Amtsdauer: Diepoldsaus Gemeindepräsident Roland Wälter kündigt Rücktritt auf Ende August 2023 an Per August 2023 gibt der Gemeindepräsident von Diepoldsau sein Amt ab. Er geht vor Ablauf der Amtsdauer. 06.07.2022, 05.00 Uhr

Roland Wälter an einem der Neujahrsapéros in Diepoldsau. Archivbild: rez

Gemeindepräsident Roland Wälter tritt per 31. August 2023 vorzeitig zurück, dies teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Die Führung innerhalb der laufenden Amtsdauer in jüngere Hände zu übergeben sei strategisch ideal, schreibt sie.

Roland Wälter habe den Gemeinderat über den vorzeitigen Rücktritt per 31. August 2023 informiert, heisst es in der Mitteilung. Er wird in etwas mehr als einem Jahr sein Amt einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger übergeben. Der Gemeinderat hat den Rücktritt vor Ablauf der Amtsdauer bestätigt sowie den Terminplan für die Wahl einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers genehmigt.

Nach fast 40 Jahren ist Schluss

Roland Wälter ist seit mehr als 13 Jahren Gemeindepräsident in Diepoldsau. Davor verschaffte ihm die «interessante und äusserst abwechslungsreiche» Tätigkeit als Gemeinderatsschreiber knapp 25 Jahre lang ein breites und fundiertes Wissen über die Gemeinde. In der Zeit baute er sich ein Netzwerk auf. Roland Wälter habe sein Wissen stets für die Diepoldsau eingesetzt, schreibt die Gemeinde.

Projekte in der Planungs-, Start- und Abschlussphase

Am vergangenen Wochenende weihte die Gemeinde den Neubau des Zentrums Rheinauen ein. Mitte 2023 werden die Bauarbeiten zur Gestaltung des Zentrums abgeschlossen. Das sind zwei Generationenprojekte, die bis nächsten Sommer ihrer Bestimmung übergeben sein werden. Bis Ende 2023 sollte ausserdem der Planungsprozess bei der Zentrumsentwicklung abgeschlossen sein. Der Baustart ist 2024 vorgesehen.

Als wichtigstes Projekt in der Einheitsgemeinde bezeichnet die Gemeinde den Zusammenschluss der beiden Autobahnen A 13 und A 14 südlich von Diepoldsau. Es soll nach vertieften Abklärungen der CP-Variante (Ersatz S 18 in St.Margrethen) durch die österreichische Bundesministerin im Spätherbst/Winter 2022/2023 weitergeführt werden.

Das Ziel ist laut Mitteilung die vorgeschlagene Tunnellösung möglichst bald realisieren zu können. Mit dem Start des Mitwirkungsverfahrens nach den Sommerferien befindet sich die Planung des Hochwasserschutzprojekts für den Rheintaler Binnenkanal in der Schlussphase. Die Planauflage ist im ersten Quartal 2023 vorgesehen.

Roland Wälter bezeichnet den gewählten Zeitpunkt seines Rücktritts innerhalb der Amtsperiode 2021 – 2024 als strategisch ideal. Über seine Rücktrittspläne hat der Gemeindepräsident die Präsidierenden der Ortsparteien bereits orientiert. Die frühzeitige Ankündigung wird ihnen die nötige Zeit verschaffen, sich mit der Nachfolgelösung zu befassen. (red)

Hinweis: Am 12. März 2023 findet die Ersatzwahl statt. Das Formular zur Einreichung der Wahlvorschläge wird am 15. August 2022 auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.