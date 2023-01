Behindertensession: Rheintaler kandidiert

Politik Rheintaler möchte bei Behindertensession im Bundeshaus mitdiskutieren Am 24. März findet in Bern die erste Behindertensession statt. Dort werden Menschen mit Behinderung für einen Nachmittag über ihre Bedenken im Hinblick auf ihre politische Teilhabe debattieren. Zur Wahl stellt sich auch Adrian Pernet. Maria Kobler Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bodenständig und politisch interessiert: Adrian Pernet arbeitet im «Rhyboot» im Gartenbau und kandidiert für die Behindertensession. Bild: PD

«Ich bin politisch sehr interessiert», sagt der 33-jährige Adrian Pernet. «Es wäre spannend zu sehen, wie es in Bern abläuft.» Deshalb kandidiert der Altstätter für die erste Behindertensession der Schweiz vom 24.März, zu welcher der Bündner Nationalratspräsident Martin Candinas einlädt.

Einen Nachmittag lang debattieren Menschen mit einer Behinderung im Nationalratssaal des Bundeshauses in Bern ihre Bedenken im Hinblick auf ihre politische Teilhabe. Sie diskutieren auch darüber, welche Schritte nötig sind, um bestehende Hindernisse für ihre politische Teilhabe abzubauen und verabschieden zuletzt eine entsprechende Resolution.

Warum es Behindertensession heisst Die «Behindertensession» ist eine Spezialsession für Menschen mit Behinderungen. Der Name wurde von der vorbereitenden Kommission, bestehend aus Selbstvertreterinnen und -vertretern bewusst so gewählt. Die mögliche Verwirrung oder Provokation durch den Begriff «Behinderte» wird also bewusst in Kauf genommen. Denn sie entstehe nur, solange das Thema negativ behaftet sei oder gar tabuisiert werde, so die Kommission.

Der Titel soll direkt sein, nicht verstecken, und aufhorchen lassen und verfolgt drei Ziele: Erstens zeigt er unmissverständlich auf, worum es bei diesem Anlass geht: Menschen mit Behinderungen werden durch die Gesellschaft und ihre Normen an der politischen Teilhabe gehindert. Dies muss sich ändern. Zweitens soll das Thema «Behinderungen» nicht versteckt, sondern diskutiert und enttabuisiert werden. Und drittens soll der Na­-me einen Anstoss geben, den Sprachgebrauch in diesem Thema zu reflektieren.

Weiter schreibt die Kommission: «Es ist wichtig, dass bestehende Behinderungen anerkannt und Menschen mit Behinderungen als wertvolle Mit­glieder der Gesellschaft gesehen werden.» (mko)

«Ich wünsche mir mehr Rechte für Behinderte»

«Ich wünsche mir, dass die Menschen mehr auf Beeinträchtigte eingehen und Behinderte mehr Rechte haben», sagt der 33-jährige Rheintaler, der an Diabetes leidet. Durch seine Erkrankung ist er eingeschränkt und darf nicht zu schwere Ar­beiten verrichten. Er arbeitet im «Rhyboot» im Gartenbau und wohnt allein in Altstätten. In seiner Freizeit bastelt er gerne Armbänder aus Perlen, arbeitet mit Holz und spielt Theater.

«Rhyboot» bietet Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Falls er gewählt würde, möchte Adrian Pernet das Gespräch mit ihnen suchen und ihre Wünsche in Bern einbringen. Für ihn selbst ist das Wichtigste, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht ausgegrenzt werden.

«Ich finde es schön, dass Adrian Pernet den Aufwand nicht scheut und sich für andere einsetzen will», sagt «Rhyboot»- Geschäftsführer Patrick Benz. «Die Behindertensession erachte ich als sehr wertvoll und nötig, um die Gleichberechtigung für Beeinträchtigte anzustreben.» Er hoffe, dass sich die Beeinträchtigten auf Augenhöhe einbringen können. «Ich wünsche mir, dass das Ergebnis der Session kommuniziert wird und dass es in der Politik und auch in der Gesellschaft Anerkennung findet und umgesetzt wird.»

44 Sitze stehen zur Verfügung

Über 200 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich für die erste Behindertensession beworben. In der Schweiz leben rund 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen. Gemäss Statistik entsprechen dem Anteil an Menschen mit Behinderung in der Schweizer Bevölkerung 22 Prozent der Parlamentssitze. Bei 200 Nationalratssitzen sind dies 44 Sitze. «Nur durch die repräsentative Präsenz von Menschen mit Behinderungen in der Politik können wir sicherstellen, dass ihre Interessen auch angemessen vertreten werden. Wir brauchen diese Menschen als Wählerinnen und Wähler und in politischen Ämtern», sagt Nationalratspräsident Martin Candinas.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Hinweis Wählen kann man bis am 21. Januar auf www.proinfirmis.ch.