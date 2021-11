Fussball Rebsteiner Pokalturnier blickt optimistisch in die Zukunft Das Rebsteiner Pokalturnier nimmt personell verändert die 59. Austragung in Angriff. 27.11.2021, 05.00 Uhr

Marco Lüchinger, Marcel Langenegger und Ivo Graf (von links) treten zurück. Mit ihnen werden dem Pokalturnier so viele Jahre Erfahrung fehlen, wie das Turnier alt ist.

Präsident Joshua Boehrer begrüsste im FCR-Klublokal zur neunten GV des Vereins Pokalturnier-Freunde. Nach der erfolgreichen 58. Austragung vom Juli 2021 blicken die Macherinnen und Macher des Vorbereitungsturniers optimistisch in die Zukunft. 43 Mitglieder prägen den Verein. Neu dabei sind Dominik Eggert und Valentin Bünter. In einer Schweigeminute wurde gemeinsam dem kürzlich verstorbenen Vereinsmitglied Boris Kurer gedacht.

Obwohl bis kurz vor dem Pokalturnier unsicher war, ob es wegen der Pandemie überhaupt durchgeführt werden kann, fand es mit Erfolg statt. Gegenüber dem Ausnahmejahr 2020 war das sportliche Niveau durch Ferienabwesenheiten nicht mehr so hoch, doch die Freude am Fussball war auf und neben dem Platz ungebrochen. Das Publikum schätzte, dass der Verein unter den gegebenen Bedingungen einen den Umständen entsprechend gelungenen Anlass organisierte. Dafür dankte Daniel Knöpfel, Interimspräsident des FC Rebstein, den Pokalturnier-Freunden: «Was in den letzten zwei Jahren geleistet wurde, wird positiv in Erinnerung bleiben.»

Aus dem Vorstand tritt Ex- Präsident Roman Federer zurück, nachdem er Joshua Boehrer letztes Jahr als Vizepräsident noch beratend zur Seite stand. Ihm und dem scheidenden Aktuar Daniel Strickler wurde für ihr Engagement gedankt. Sie hatten die erfolgreiche Entwicklung des Turniers in den letzten Jahren entscheidend geprägt. Neu setzt sich der Vorstand aus Joshua Boehrer, Matthias Stierli (Vizepräsident und Aktuar) und Sascha Haltiner (Kassier) zusammen. Neben Revisor Kris­tian Kühn wurde mit Marco Keel ein Ersatz-Revisor gewählt.

Ein Plus des Turniers ist das Know-how der Vereinsmitglieder. Hier gibt’s für Präsident Joshua Boehrer hinsichtlich der 59. Durchführung Herausforderungen: Mit Marcel Langenegger, Marco Lüchinger, Ivo Graf, Werner Baumgartner und Uwe Schneider traten fünf langjährige Mitglieder und rund 100 Jahre Pokalturnier-Erfahrung zurück. Langenegger war rund 25 Jahre Bauchef des Pokalturniers. Er fokussiert sich in den nächsten Jahren auf das Projekt Bir­kenau 2025. Lüchinger war während Jahren als Bar-Chef für zahlreiche gemütliche Stunden zuständig, Baumgartner für das kulinarische Wohl der Gäste. Schneider unterstützte die Küchen-Crew rund zwei Jahrzehnte lang. Viel Arbeit hatte zuletzt Sicherheitschef Graf: Zuerst der Abbruch des Festes durch einen Sturm 2017, dann die Einhaltung der Sektorenregelung 2020 und dieses Jahr die sicherheitstechnische Einhaltung der wohl grössten Gartenwirtschaft des Rheintals.

Die ehemaligen OK-Mitglieder stehen ihren Nachfolgern im nächsten Jahr noch unterstützend zur Seite, was Präsident Boehrer zuversichtlich stimmt. Die freien Posten im erfahrenen OK werden mit neuen Impulsgebern besetzt. Im Anschluss an den offiziellen Teil genossen die Pokalturnier-Freunde einen gemütlichen Abend beim Fondueplausch in der «Hub». (ak)

Hinweis

Das 59. Pokalturnier wird am 20./22. und 23. Juli 2022 – hoffentlich wieder in einem etwas grösseren Rahmen – stattfinden.