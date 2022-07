Partynacht Von Rock über Hip-Hop bis Volksmusik: Die Band Sturmfrei heizte in Rebstein dem Publikum ordentlich ein Zum Abschluss des dreitägigen Fussballturniers in Rebstein gab’s nochmals eine stimmungsvolle Partynacht. Mit Licht, Rhythmus und melodiösen Songs heizte die Band Sturmfrei dem Publikum ein. Max Pflüger Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Das dreitägige Pokalturnier des FC Rebstein ging mit dem dritten Party-Event in den frühen Morgenstunden des Sonntags zu Ende. Noch einmal liessen sich Hunderte junge und jung gebliebene Partygängerinnen und Partygänger im grossen Festzelt hinter den Bahngleisen in Bann ziehen von heissen Rhythmen und melodiösen Akkorden. Auf der Bühne stand am Samstagabend die Vorarlberger Partyband Sturmfrei mit Bandleader Borut, Gesang und Keyboard, Jessie, Gesang, Blacky, Gitarre, und Aron am Schlagzeug.