Maiblüten-Kunstprojekt lockt viele nach Berneck

Berneck Paradiesgärten erkundet: Maiblüten-Kunstprojekt lockt viele Besucherinnen und Besucher an Das Kulturforum Berneck lud ein zur Gartenkunstschau «Das Paradies findet statt». Teilgenommen an den Führungen haben insgesamt 80 bis 100 Personen.

Emerita Eggenberger (Vierte von links), Vorstandsmitglied beim Kulturforum Berneck, führte am Sonntagnachmittag zu den Paradiesgärten.

Das wechselhafte Wochenendwetter war nicht unbedingt zum Flanieren geeignet. Und doch war Berneck voller Leben. Pärchen und kleine oder grössere Gruppen, oft auch ganze Familien, sah man durchs Dorf spazieren. Was auffiel: Viele trugen kleine, weisse Hefte mit sich herum – die Broschüren zum Maiblüten-Kunstprojekt 2022. Offensichtlich waren da Besucherinnen und Besucher der acht Paradiesgärten unterwegs; sowohl Dorfbewohner als auch Gäste aus dem Rheintal und der weiteren Region.

Am Samstag und am Sonntag fanden jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr öffentliche Führungen statt. Etwa 20 bis 25 Interessierte nahmen jeweils teil. Durch die Gärten führten am Samstag der Präsident des Kulturforums Berneck, Beda Germann, und am Sonntag die Vorstandsmitglieder Martin Pozivil und Emerita Eggenberger. Insgesamt dürften 80 bis 100 Personen an den Führungen teilgenommen haben.

Grosse Gartenvielfalt zu entdecken

Viele besuchten die Gärten auch auf eigene Faust und orientierten sich anhand der Broschüre, in der nicht nur der Orientierungsplan zur Lage der einzelnen Gartenkunstobjekte zu finden ist, sondern auch von jedem Künstler eine Beschreibung seines Gartens sowie die Gedanken und Vorstellungen, die der Planung zugrunde lagen. Besucherinnen und Besucher staunten immer wieder über die grosse Vielfalt der Ideen und Konzepte. Zudem waren in den meisten Gärten auch diejenigen zugegen, die diese gestaltet haben und gaben gern Auskunft. Dieser direkte Kontakt wurde denn auch sehr geschätzt. Zudem gab es in mehreren Gärten paradiesische Erfrischungen und kulinarische Köstlichkeiten. Für die vielen Kinder, die den Spaziergang durch Berneck mitmachten, hatte Isabel Rohner vom Garten «HimmelHöll» eine besondere Überraschung parat. Frau Wolke zauberte bunte Zuckerwattenblumen, die von den jungen Gästen mit Freude entgegengenommen wurden.

Berneck erscheint in neuem Licht

Der Gang von Paradies zu Paradies liess für viele Besucherinnen und Besucher Berneck in einem ganz neuen Licht erscheinen. Mehrfach hörte man Bemerkungen wie: «Ich habe gar nicht gewusst, dass Berneck so viele romantische Winkel hat.» Oder: «Berneck hat so viele schöne alte Häuser!» Der sonntägliche Besuch im Dorf der Paradiesgärten war damit trotz eher mässigem Wetter für manche das Highlight des diesjährigen Muttertags.

Hinweis Das zweite Besuchswochenende mit Führungen findet am 4. und 5.Juni statt. Details: www.dasparadiesfindetstatt.ch.

