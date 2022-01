Rebstein: Das Altersheim Geserhus hilft bei Covidengpass aus

Pandemie Die Pflegedauer im Spital verkürzen: Das Altersheim Geserhus in Rebstein hilft bei Covidengpass aus Im Altersheim Geserhus in Rebstein können externe Covidpatienten nach einem Spitalaufenthalt betreut werden. Dabei stehen, gemäss dem Geschäftsführer, Solidaritätsgedanken, Professionalität sowie das Anliegen, keine Triage nach Diagnosen durchführen zu müssen, im Vordergrund. Hildegard Bickel Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Mitte Dezember 2021 besteht die Möglichkeit, in Geserhus-Zimmern Patientinnen und Patienten zu betreuen und zu isolieren, wenn sie noch an Corona erkrankt, aber nicht mehr spitalbedürftig sind. Bild: Tobias Garcia

Das Angebot ist im Rheintal bisher eine Ausnahme. Es soll dazu beitragen, die Pflegedauer im Spital zu verkürzen, Betten früher freizugeben und ganz allgemein zu entlasten. Bis die angeordnete Isolation vorbei ist und die Patienten genesen sind, bleiben sie so rundum professionell versorgt.

Bisher wurde eine Patientin im Geserhus aufgenommen. «Sie war in gutem Allgemeinzustand, aber etwas geschwächt», sagt Geschäftsführer Laurent Déverin. Leichte Pflege und Betreuung während der Isolation, so lautete der Auftrag für das Personal. Der Aufenthalt dauert mindestens so lange, wie die Isolation verfügt wurde. Gemäss Spitalanweisungen beträgt diese in der Regel 14 Tage. Als Gründe, weshalb das Geserhus diese Lösung anbietet, führt Laurent Déverin Solidaritätsgedanken, Professionalität sowie das Anliegen, keine Triage nach Diagnosen durchführen zu müssen, aus.

Wie Ansteckungen vermieden werden

Werden externe Coviderkrankte im Heim betreut, schürt das aber auch Ängste. Könnten die Risiken steigen, dass sich Bewohnende des Geserhus anstecken? «Selbstverständlich spielt das in unseren Überlegungen eine Rolle», sagt Laurent Déverin. «Das Risiko ist jedoch kleiner als bei einem zufälligen positiven Befund, da die Person direkt isoliert wird und sich nicht vorgängig im Heim bewegt hat.» Es brauche Aufklärung beim Personal. «Dann ist – zumindest bei uns – die Zustimmung und das Verständnis zu hundert Prozent gegeben.»

Viele Heime haben grossen Respekt davor, positiv getestete Covidpatienten aufzunehmen, was er durchaus verstehen kann, sagt Laurent Déverin. «Auch wir haben einen massiven Ausbruch erlebt. Aber wir können diese Pandemie nur gemeinsam bewältigen. Das heisst Hand in Hand mit Akutspitälern, Reha und weiteren.» Im Austausch mit Heimen in der Region versucht er, Ängste abzubauen und zu sensibilisieren. Weiter ist er in Kontakt mit dem Amt für Soziales. «Dort gibt es eine Ansprechperson für uns in Sachen Covid. Es begrüsst die Aufnahme positiver Patienten durch Altersheime sehr, ja, dies wird schon fast erwartet.»

Mit der Spitalregion SRRWS, der die Spitäler Altstätten, Grabs und Walenstadt angehören, verlaufe die Zusammenarbeit wohlwollend und unkompliziert. «Ich melde mich, wenn ich Kapazität habe oder sie rufen an, wenn sie Platz brauchen», sagt Laurent Déverin. Nicht möglich ist die Betreuung im Heim, wenn akuter medizinischer Bedarf wie Beatmung nötig ist. Hingegen ist die Aufnahme eines positiven palliativen Falles jederzeit möglich.

Für die Spitalregion handelt es sich um ein sehr wertvolles Angebot. «Vor allem in Phasen mit einer hohen Bettenauslastung», sagt die Kommunikationsverantwortliche Andrea Bachmann. Im Spital Altstätten betrug sie am Dienstagvormittag 86 Prozent, diese Momentaufnahme zeigt eine sehr hohe Auslastung. Ein Spital sollte nie zu 100 Prozent ausgelastet sein, da auch jederzeit Platz für Notfälle vorhanden sein muss.

Bei Covidbetroffenen, die für eine Verlegung ins Geserhus in Frage kommen, findet vorab eine Abklärung statt. Aktuell sind im Rebsteiner Altersheim zwei Plätze frei. Das Angebot wird so lange wie möglich aufrecht erhalten, beziehungsweise solange dem Geserhus räumliche und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen.

