Oster- und Kunstwerkausstellung Von eisernen Hörnern und bemalten Hühnereiern – Pro Cultura Rebstein macht Kunst greifbar Kunst stand am Wochenende in Rebstein im Mittelpunkt – aber nicht nur Alltagskunst. Auch fast vergessene und aus der Mode gekommene. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 27.03.2023, 09.30 Uhr

Kunstschmied Melchior Huber zeigte sein Handwerk an der Oster- und Kunstwerkausstellung. Bilder: Cassandra Wüst

Dicht gedrängt bewegten sich die Menschen am Sonntagmorgen durch die Räume der Burg Rebstein. Auf drei Etagen reihten sich Tische mit Tonfiguren, Schmuck aus Pferdehaar, Kleidung aus upgecycelten Jeans, gehäkelten Decken, bemalten Steinen und kunstvoll gestaltetem Briefpapier. Eine Traube von Interessierten bildete sich um einen Herrn, der auf seiner Töpferscheibe Henkel für Tassen aus Ton formte. An der Oster- und Kunstwerk-Ausstellung der Pro Cultura Rebstein wurde Kunst nicht nur sichtbar, sondern auch greifbar. «Die Leute geniessen es, einen Einblick in das kreative Schaffen hier zu erhalten und schätzen die Vielfalt», sagt Elisabeth Graf, Organisatorin des Anlasses Ausstellerinnen und Aussteller sind handverlesen.

Mit Hammer und Amboss gegen das Vergessen

Schon zum 29. Mal fand der Markt, der sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht hat, statt - auch über die Grenzen der Region hinaus. Mitverantwortlich dafür ist Elisabeth Graf, die sich nicht nur seit 14 Jahren für diesen engagiert, sondern auch die Kunstschaffenden selbst auswählt.

Elisabeth Graf engagiert sich seit 14 Jahren im Verein Pro Cultura Rebstein.

Als «Talentscout» reist sie zu Märkten im benachbarten Ausland und in der ganzen Schweiz und fragt Künstlerinnen und Künstler an, die etwas Besonderes zeigen: «Wir wollen das Niveau hoch halten und ihnen eine Plattform bieten.»

Am Wochenende waren Aussteller aus Deutschland, Österreich und Zürich vertreten - aber auch aus der Region. Melchior Huber aus Sevelen ist einer von ihnen. Der Kunstschmied hat sein Zelt auf dem Vorplatz der Burg aufgeschlagen, präsentiert selbst geschmiedete Messer und Ringe und gibt einen Einblick in seine Arbeit. Auf einem Amboss, der neben einem Brennofen steht, schlägt er mit einem Hammer auf glühendes Eisen und formt eine kunstvoll verzierte Kleiderhaken mit Geweih. Mit einem Lachen sagt er: «Wir sind eine aussterbende Spezies.»

Er ist seit 25 Jahren Schmied und führt sein Handwerk auf rund 20 Veranstaltungen im Jahr vor. «Damit es nicht ganz in Vergessenheit gerät», sagt er. Ihm gefällt die urige, kreative und nachhaltige Arbeit mit den Metallen, wie er sagt. «Es ist der schönste Beruf der Welt.»

Kätzchen auf Eiern waren angesagt

Während in den Anfangsjahren der Oster- und Kunsthandwerk-Ausstellung vor allem bemalte Eier gezeigt wurden, sind diese heute in den Hintergrund gerückt. «Irgendwann war dies einfach nicht mehr gefragt», sagt Elisabeth Graf. Und doch fanden sich auf dem Tisch von Louise Weber aus St. Gallen bemalte Eier in Hülle und Fülle: verziert mit floralen Motiven, Elefanten, Hasen, abstrakten Porträts und Katzen.

Weit über 100 Eier hat Louise Weber liebevoll bemalt.

«Die Kätzchen waren sehr beliebt», sagt die Malerin. Weit über hundert Hühnereier hat Graf ausgeblasen und bemalt. Für ein Ei braucht sie etwa drei Stunden - teils auch länger. «Manchmal fliegt eines davon herunter», sagt sie. Und auch wenn das aus der Mode gekommen ist, denkt die gelernte Malerin nicht ans Aufhören: «Ich male gerne, ob auf Eiern oder Geschirr, das ist mir egal.»

