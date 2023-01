Altstätten: Hans Städler will in Toggenburger Gemeindepräsidium

Ortswechsel? Altstätter Stadtrat Hans Städler bewirbt sich fürs Gemeindepräsidium von Bütschwil-Ganterschwil Der Altstätter SVP-Stadtrat Hans Städler tritt in Bütschwil-Ganterschwil am 12. März zur Präsidentschaftswahl an. Was, wenn er nicht gewählt wird? «Dann akzeptiere ich das und gratuliere meinem Konkur­renten», sagt Städler. Gert Bruderer Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Hans Städler auf dem Altstätter Rathausplatz. Obschon mit der Stadt und der Region Rheintal verwurzelt, würde er gern in Bütschwil-Ganterschwil eine völlig neue, verantwortungsvolle Aufgabe als Gemeindepräsident erfüllen. Bild: Gert Bruderer

Entweder packt der ehemalige Kommandant der Feuerwehr Altstätten-Eichberg noch einmal etwas völlig Neues an - oder er lässt seine politische Karriere allmählich ausklingen. Städlers vordringlicher Wunsch ist ein beruflicher Neustart im Toggenburg, wobei der 54-jährige ­Altstätter dem bevorstehen­- den Wahlkampf entspannt entgegensieht. Sein Konkurrent ist ein gleichaltriger FDP-Kan­didat.

Schon viele besondere Aufgaben erfüllt

Zu Hause am Altstätter Kornberg hat Hans Städler Geschäftsberichte und Unterlagen liegen, mit denen er sich vertraut macht. Sie geben Auskunft über die Einnahmen und Aus­gaben von Bütschwil-Ganterschwil sowie über die aktuellen Projekte der Toggenburger Gemeinde. Wie eine Verwaltung funktioniert und welche Mechanismen spielen, weiss Hans Städler von seiner Tätigkeit als Stadtrat. In Altstätten steht er der Bach-, der Abwasser- sowie der Deponiekommission vor, ausserdem ist er Mitglied verschiedener Gremien wie der Sicherheitskommission oder der Kommission für Mobilität und Verkehr. Während gut eines Jahrzehnts wirkte er als Präsident des Rheintalischen Feuerwehrverbandes, acht Jahre war er Präsident der ehemaligen Trattrhode Kornberg. Als ne­benamtlicher Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Altstätten-Eichberg war er von 2009 bis 2016 tätig. Altstättens Stadtrat gehört er seit 2017 an.

Seit 2021 hat sich die Ambition verfestigt

Der Vater dreier erwachsener Kinder (27, 23, 21) verrät, dass er sich schon im Jahr 2021 für das Präsidium eines kleinen Ortes ausserhalb des St.Galler Rheintals beworben hatte. Dies sei sehr spontan geschehen, aus einer Laune heraus und somit ohne den gereiften Ehrgeiz, Präsident einer Gemeinde zu werden. Inzwischen ist die Ambition, solche Verantwortung zu übernehmen, stark gewachsen, hat der Wille sich verfestigt. Hans Städler hegt die Absicht, bei einer Wahl in Bütschwil- Ganterschwil während eines Jahrzehnts Gemeindepräsident zu bleiben. Zu Beginn, während der ersten zwei, drei Monate, würde er pendeln, dann mit seiner Frau nach Bütschwil-Ganterschwil ziehen.

Falls er nicht gewählt wird, ist er ganz Pragmatiker. Er sagt: «Dann akzeptiere ich das und gratuliere meinem Konkur­renten.»

Freude an ländlich geprägter Gemeinde

Sein eigenes Umfeld habe auf seine Kandidatur im Toggenburg erstaunt reagiert, erklärt der 54-Jährige und wirkt ein wenig amüsiert. Dass andere sich wundern, kann er nachvollziehen. Immerhin ist er seit jeher in Altstätten daheim. Er ist mit ­diesem Ort und dem St.Galler Rheintal stark verwurzelt. Aber kraftvoll etwas Neues anzupacken, an einem neuen Ort andere Menschen kennenzulernen, eine andere Umgebung zu entdecken, fände er sehr reizvoll. Dies ist auch der Grund, weshalb Hans Städler sich nicht in der Nähe für ein Präsidium bewarb, in Eichberg zum Beispiel – oder jetzt in Berneck, wo das Gemeindepräsidium ebenfalls neu zu besetzen ist. Seine Absicht war es, ausserhalb des St.Galler Rheintals, aber innerhalb der Kantonsgrenzen in einer ländlich geprägten Gemeinde zu einer Präsidentschaftswahl anzutreten.

Dank Städler die gewünschte Auswahl

Bütschwil-Ganterschwil hat gut 5000 Einwohnerinnen und Einwohner und eine Fläche, die ziemlich genau einem Drittel des Altstätter Stadtgebiets entspricht. Der Ort liegt in unmittelbarer Nähe einer beliebten Tourismus- und Freizeitregion und geniesst die Vorzüge der städtischen Agglomerationen Wil und St.Gallen.

Obschon attraktiv gelegen und mit einer zeitgemässen Infrastruktur ausgestattet, hatte Bütschwil-Ganterschwil mit der Suche nach einem neuen Chef zunächst keine Bewerbungsflut ausgelöst. Ein einziger Kandidat – Städlers FDP-Konkurrent – hatte sich während der Bewerbungsfrist finden lassen. Dies jedoch widersprach dem Ziel der Findungskommission, der Wählerschaft eine Auswahl zu bieten. Die Bewerbungsfrist wurde deshalb verlängert. Die SVP-Kantonalpartei erkannte im frei werdenden Gemeindepräsidium eine gute Chance und wandte sich schriftlich an alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger ihrer Partei, um sie auf die in Bütschwil-Ganterschwil bevorstehende Präsidentschaftswahl aufmerksam zu machen.

Vor Weihnachten ging es plötzlich schnell

Weil Hans Städler sich inzwischen ohnehin mit dem Gedanken an eine Präsidentschaftskandidatur angefreundet hatte, ging plötzlich alles schnell.

Am 10. Dezember bewarb er sich bei der Findungskommission von Bütschwil-Ganterschwil, am 16. Dezember traf er sich mit ihr bereits zu einem ausführlichen Gespräch. In diesem ging es um seine Qualifikation, die Beweggründe und einen allfälligen Bezug zur Toggenburger Gemeinde.

Diesen gibt es in der Tat. Hans Städlers Grossvater mütterlicherseits war drei, vier Kilometer von Bütschwil-Ganterschwil entfernt, in Lichtensteig zu Hause.

