Ortsgemeinde Thal sucht Gastgeber für Ausflugsrestaurant auf dem Kamm des Buechbergs – es gibt bereits Interessenten Da die Wirte mit der Betreiberfirma A&P Gastro KLG im März in Konkurs gegangen sind, sucht die Ortsgemeinde Thal nun einen neuen Pächter für das Ausflugsrestaurant Steiniger Tisch auf dem Kamm des Buechbergs. Der neue Mieter kann erst starten, nachdem er ein Schutzkonzept erarbeitet hat. Monika von der Linden 15.05.2020, 05.00 Uhr

Der Gastraum des Ausflugsrestaurants Steiniger Tisch nach der Renovation im Jahr 2018. Bild: Ortsgemeinde Thal

Das Ausflugsgasthaus Steiniger Tisch bewirtet im Moment keine Gäste. Der Grund liegt nicht etwa im Coronavirus. Das Pächterpaar Pamela Kley und An­dreas Schuppe haben den Betrieb geschlossen. Die Wirte sind mit der Betreiberfirma A&P Gastro KLG im März in Konkurs gegangen. Nun möchte die Ortsgemeinde Thal das Restaurant mit 80 Innen- und 60 Aussenplätzen innovativen Gastgebern verpachten.

Verheissungsvoller Start im Juli 2018

Vor zwei Jahren im Sommer hatte alles vielversprechend begonnen. Die Ortsgemeinde hatte dem Wirtepaar den gerade renovierten Betrieb übergeben. «Das neue Konzept mit vielen Glasflächen verleiht dem Gastraum eine helle und offene Atmosphäre», sagt Ortsgemeindepräsident Simon Diezi. Vorher sei er eher eng und dunkel gewesen.

Das finanzielle Ende der Betreiberfirma hängt auch mit der Lage des Lokals zusammen. Es ist mit dem Auto nur eingeschränkt erreichbar. Gäste können nicht einmal eben kurz zu einem Mittagessen oder Handwerkerznüni einkehren, wie es in der Dorfmitte möglich wäre. «Sie müssen aktiv geholt werden.» Der Erfolg des Aussichtsrestaurants ist ausserdem vom Wetter abhängig.

«Es braucht einen langen Schnauf», sagt Simon Diezi. Im ersten Jahr kann der Pächter mit einer roten Null rechnen. «Er muss sich erst einen Ruf erar­beiten und eine Stammkundschaft aufbauen.» Das zweite Jahr könnte ausgeglichen abschliessen, und im dritten Jahr besteht Hoffnung auf Gewinn. Dass der A&P Gastro KLG dieser lange Atem fehlte, bemerkte der Ortsverwaltungsrat erst, als ein Konkurs nicht mehr abzuwenden war. Mit der Auflösung der Gesellschaft ist der Mietvertrag hinfällig und per Ende Juni beendet.

Neuer Pächter startet mit Corona-Schutzkonzept

«Wir möchten der Thaler Bevölkerung einen Ort der Geselligkeit bieten», sagt Simon Diezi. Deshalb bietet die Ortsgemeinde einen deutlich geschützten Rahmen. Sie verlangt keine Beteiligung am Umsatz. In der Bilanz führt sie die Liegenschaft im Verwaltungs- und nicht im Finanzvermögen. «Wir sehen es als kulturellen Beitrag an die Bevölkerung.»

Dieser Rahmen beinhaltet laut Simon Diezi einen positiven Effekt in der Coronakrise. «Wer in schlechten Zeiten ein Unternehmen zum Laufen bringt, wird es unter normalen Bedingungen leichter führen können», sagt er. Der neue Mieter startet erst, nachdem er ein Schutzkonzept erarbeitet hat. Das bis zum 1. Juli zu schaffen, ist möglich, aber anspruchsvoll. Der Ortsverwaltungsrat Thal sieht es als realistisch an, dass Herbstwanderer wieder im «Steinigen Tisch» einkehren können. Einige an Restaurant und Wirtewohnung Interessierte haben sich bereits beworben.