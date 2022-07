Open Air Besucherzahlen auf Rekordniveau: «Rock am Fels» in Montlingen ist ein voller Erfolg Auf der Kolbenstein wurde am Samstag nicht nur Fussball gespielt, sondern auch gefeiert: Das Open Air «Rock am Fels» überzeugte mit einer stimmungsvollen Kulisse und viel Rockmusik. Cassandra Wüst Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Feiern zu Rockmusik: Das «Rock am Fels» zog am Samstagabend zahlreiche Partybegeisterte auf den Fussballplatz in Montlingen. Bilder: Cassandra Wüst

Wenn der FC Montlingen zum «Rock am Fels»-Wochenende einlädt, folgen jedes Jahr zahlreiche Gäste. Davon zeugte ein volles Fussballfeld am vergangenen Samstagabend. Das kleine, aber feine Open Air am Fusse des Montlinger Bergli überzeugte einmal mehr mit einer gemütlichen Atmosphäre, mehreren Bars und vor allem mit der Musik und der passenden Bühnenshow. Zu Klassikern wie «Summer of 69» oder «(Every- thing I Do) I Do It For You» der Bryan-Adams-Coverband Run to You zog es die Leute zum Tanzen vor die Bühne. Die Menge war noch grösser und die Stimmung noch ausgelassener, als die Foo-Fighters-Coverband Fly Fighters aus Italien Hits der Band zum Besten gab. Der Klang der Stimme des Frontmanns und seine optische Ähnlichkeit liessen fast vermuten, dass die Originalband in Montlingen rockte.

Nachdem im letzten Jahr wegen der Pandemie lange Zeit ungewiss war, ob «Rock am Fels» überhaupt stattfinden konnte, freuten sich die Organisatoren umso mehr, dass dieses Jahr alles nach Plan lief. «Wir hatten heuer viel weniger Aufwand als 2021. Dadurch blieben uns freie Ressourcen, die wir für die Planung von Neuheiten genutzt haben», sagt OK-Chef Manuel Benz. Gemeint ist das Mini-Food-Festival mit Livemusik, das am Freitagabend zum ersten Mal auf dem Kolbenstein stattfand. Ziel war es, an zwei Tagen eine völlig neue Festivalatmosphäre zu schaffen. «Die Resonanz der Gäste war hervorragend», sagt Benz. Generell waren sie mit dem Wochenende sehr zufrieden. Rund 1700 Partybegeisterte strömten am Samstagabend auf den Rasen des Sportplatzes. «Damit sind wir ziemlich genau auf Rekordniveau», sagt Benz.

Doch auf den Lorbeeren wollen sich die Organisatoren nicht ausruhen. Sie planen bereits einige neue Highlights für das nächste Jahr. So soll die Bühnenshow am Samstag um eine Lasershow am Felsen erweitert werden, und auch die Festivalatmosphäre wird noch verfeinert. «Wir wollen ein noch grösseres Erlebnis für das Publikum schaffen.»

